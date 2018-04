Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Marie Stærke: Åben skole = bedre skole

LørdagsAvisen - 12. april 2018

Jeg kan huske engang, hvor jeg gik i en af de lidt større klasser på Sct. Nicolai skole, at vi havde besøg af en landmand. Måske har han været fra en landbrugsorganisation - jeg husker det ikke. I hvert fald, havde han et spil med, hvor vi blev delt op i hold og så skulle vi igennem spillet drive et landbrug. Vi skulle tage stilling til mængden af dyr, vi burde have, kontra hvor meget vi solgte. Vi skulle finde ud af, hvorvidt vi skulle være økologiske eller ej. Hvor meget foder vi skulle købe, hvornår der skulle investeres i nye maskiner og meget mere. Det er immervæk mere end 20 år siden, og alligevel står den her dag, med den her landmand mig ganske klart. Det gjorde stort indtryk, og jeg lærte virkelig noget.

I Folkeskolereformen er der en målsætning om Åben skole. Jeg er stor tilhænger af folkeskolereformen. Jeg synes, den byder på nogle helt unikke muligheder, som vi skal udnytte maksimalt. Særligt er jeg begejstret for målet om en mere åben skole, hvor eleverne lærer om det omgivende lokalsamfund. Min oplevelse med landmanden og spillet om at drive landbrug har vel et eller andet sted, været datidens udgave af Åben skole.

Dengang Folkeskolereformen blev vedtaget, fulgte der desværre ikke nok penge med. I Køge kommune puttede vi en del ekstra midler i folkeskolen, men kun nok til at få det til at hænge sammen og slet ikke nok til, at vi kunne være rigtig ambitiøse med arbejdet omkring Åben skole.

Åben skole giver uanede muligheder for en alsidig skoledag og anderledes indlæring. Åben skole kan give eleverne langt større indsigt i det samfund, der omgiver dem og kan give succesoplevelser for dem, der måske har svært ved skolen ellers. Men det er klart, at kræfterne tiden, ressourcerne skal være på skolen, for at det rigtig kan spille -og så selvfølgelig viljen. Hvis ikke viljen til at samarbejde med andre og lukke andre ind i klasserummet er tilstede, så kommer vi ikke langt. Min opfattelse er dog, at selvom der ikke er fulgt de store midler med til Åben skole, så er der allerede godt gang i arbejdet med Åben skole rundt omkring på folkeskolerne i Køge kommune.

Men jeg mener, vi kan gøre det endnu bedre og mere målrettet og derfor bifalder jeg meget, at Skoleudvalget nu har igangsat arbejdet med en Åben-skole-strategi, en strategi, der jo netop ikke kun kan udarbejdes af Skoleudvalget alene, men som i ånden omkring Åben skole, nødvendigvis må udarbejdes i samarbejde med de andre politiske udvalg -måske særligt Kultur- og idrætsudvalget og med vores nye erhvervsfond Connect Køge, så vi sikrer os, at virksomhedskontakten også er med. Men alle områder skal tænkes bredt ind. Der er jo masser af muligheder rundt omkring -idrætsforeninger, hvor eleverne kan lære via bevægelse og prøve nye sportsgrene af og lære de lokale idrætsforeninger at kende. Der er museer og kunstmuseer, hvor eleverne kan få indblik i og viden om historie og kunst, der ikke kan læres på samme måde "hjemme på skolen". Der er virksomheder, der kan åbne dørene og vise eleverne produktionslinjer og lære dem om eksport og forretning. Mulighederne er uendelige. Samtidig møder eleverne nye voksne og nye vinkler, der kan give netop den alsidighed, at forståelsen bliver større.

Jeg er helt sikker på, at hvis vi vil skabe livsduelige børn, der fungerer i samfundet, så er Åben skole en del af vejen og derfor skal vi være mere ambitiøse med Åben skole i Køge kommune.

Marie Stærke (S)

Borgmester