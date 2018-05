Mangfoldigt program ved Ølby Festival

Ølby Festivalen, der løber af stabelen i dagene 3.-5. maj, bliver et sandt overflødighedshorn - i ordets mest bogstavelige forstand. En festival med et omfattende og ikke mindst et mangfoldigt program. Netop dét er vigtigt for festivalen, for Ølby Centret er et mangfoldigt center og et dagligt knudepunkt for rigtigt mange mennesker.