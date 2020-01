Malermester Pia Lundvall Hansen har 40 års jubilæum. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Malermester fejrer 40 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malermester fejrer 40 års jubilæum

LørdagsAvisen - 10. januar 2020 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malermester Pia Lundvall Hansen har gennem en årrække sat sit farverige præg på både nybyggerier, renoveringsprojekter og mange andre større og mindre projekter i Køge og på resten af Sjælland.

Mandag 13. januar er det 40 år siden, hun etablerede sig som maler i Køge Kommune, og samtidig er det i år faktisk også 50 år siden, hun kom i lærer som maler i København. Og hun er ikke færdig med faget lige foreløbig, for selv om hun har nedskaleret firmaet i dag i forhold til tidligere, så ligger pensionen stadig mindst fire-fem år ude i fremtiden, siger hun.

Firmaet havde ikke færre end 23 medarbejdere, da man var flest, og i dag beskæftiger Malermester Pia Lundvall Hansen fem medarbejdere inklusiv mester selv.

Dertil kommer naturligvis de mange malere, der gennem årene er uddannet i Køgefirmaet, hvor Pia Lundvall Hansen altid har set det som en vigtig opgave at være med til at uddanne den næste generation af malere.

"Jeg har udlært 28 lærlinge gennem årene, og vi har gået til dem på samme måde - uanset om det har heddet mesterlære, EFG eller noget andet. Det har altid været en hjertesag for mig at uddanne lærlinge. Det er også noget, jeg har med fra min gamle mester: Det er vigtigt at tage ansvar for at føre faget videre ved at uddanne nye malere, og det har jeg holdt fast i," fortæller Pia Lundvall Hansen, der også selv har undervist nye malere, da hun var med i forbindelse med starten på den første EFG-uddannelse i København.

Kræver engagement

"Lærlinge skal ikke bare sættes ind i et arbejdsteam, og så er det dét. Det kræver et personligt engagement fra både mester og svende at give dem den rigtige uddannelse og de rigtige værdier med videre," siger hun om det engagement, som det kræver.

Tradition og fornyelse er andre nøgleord for den lokale malervirksomhed, som har holdt fast i nogle af de gamle dyder og metoder, samtidig med at man i høj grad har fulgt med udviklingen i en branche, der har gennemgået store forandringer siden 70'erne og 80'erne.

"Faget har udviklet sig markant gennem årene - både på godt og ondt - men det er vigtigt for mig at blive ved med at håndhæve nogle af traditionerne i vores fag. Vi har selvfølgelig udviklet os gennem årene. Det er ikke sådan et støvet firma, men jeg synes også, det er sjovt at have metoder med fra før i tiden - det er jeg stolt af at give videre," smiler malermesteren, der fejrer jubilæet ved at give 20 procent rabat på alle tilbud, der gives og accepteres i løbet af januar og februar.