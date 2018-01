Jesper Persson, indehaver, Nybolig i Køge.

Mæglerens råd: Sæt til salg før alle andre

LørdagsAvisen - 28. januar 2018 kl. 09:27 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når bøgen springer ud, springer mange boligejere også ud som sælgere. Foråret er nemlig det tidspunkt på året, hvor fleste beslutter sig for at sætte deres bolig til salg.

- Som mægler har jeg set det år efter år. Jo varmere og lysere det bliver, jo flere får friske ideer. I en del tilfælde om at flytte. Men hvorfor vente til alle andre får forårsfornemmelser. Boligmarkedet er slet ikke som temperaturerne. Det fryser ikke til is om vinteren. Folk køber stadig boliger, selvom temperatuerne er i minus, siger Jesper Persson.

-Som boligsælger bør man derfor spørge sig selv, om ikke det var en god ide at udnytte, at der ikke er så meget på hylderne, når man skal sælge sin bolig. Ifølge alle opgørelser er boligudbuddet nemlig lavest fra december til februar. Af samme årsag er det alt andet lige også nemmere at sælge sin bolig, når der er mindre at vælge imellem. Folk køber jo bolig året rundt. Af alle mulige årsager. Hverken nye job, skilsmisser, dødsfald eller noget fjerde skelsættende tager hensyn til årstiderne, og det er jo i reglen den slags hændelser, der får folk til at skifte bolig.

At sælge sin bolig er en stor beslutning. Men uanset hvad der er baggrunden for at sælge, kan man med ro i sindet altid få en mægler til at vurdere ens bolig. Det koster intet andet end et telefonopkald eller en mail til din lokale ejendomsmægler.

Fra de første tanker om at sælge til, at til-salg-skiltet bankes i jorden, går der ifølge min erfaring gerne noget tid, så mit bedste råd er at komme i gang med de indledende øvelser i god tid. Måske giver det dig et forspring i forhold til alle de andre, som er kommet på samme tanker, siger Jesper Persson, og måske vil mægleren komme med nogle forslag, som forbedrer chancerne for et hurtigt salg eller en højere pris. Muligvis kan der med fordel laves nogle fysiske forbedringer ved boligen, som tager tid at få udført. Og inden man har set sig om, er det sommerferie, hvor de fleste tænker mere på at holde ferie end at gå til fremvisninger og åbne huse.

Mentalt skal man også til at vende sig til tanken om at forlade sit hjem, som har udgjort de fysiske rammer om ens liv i mange år. Det er ikke altid så let, som det lyder. Og man skal til at finde ud af, hvor man skal bo bagefter. Her kan ejendomsmægleren i mange tilfælde også hjælpe. I dag er mange mæglere nemlig uddannet som købermæglere, så de kan sikre et trygt og sikkert forløb, når man skal videre i livet.

Uanset om man er køber eller sælger af en bolig, er der en del forhold, man skal være opmærksom på. En bolighandel kan være kompleks. Det kan fx være svært at forhandle, når man har følelserne med. Og der er mange dokumenter, som skal læses igennem og oversættes.

Så går man i salgstanker, vil jeg da klart anbefale, at der bliver ringet til den lokale mægler og tager en snak om mulighederne og om det lokale boligmarked. Ofte har mægleren via sit kartotek allerede en interesseret køber, fastslår Jesper Persson.