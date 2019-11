Lyngspejderne i Køge holder fast i traditionerne

"Gennem mere en halv menneskealder har de blå spejdere hos Lyngspejderne Køge Nord haft til huse i spejderhytten på Lille Lyngvej - og lige så længe har juletræssalget været en væsentlig del af det økonomiske grundlag for det store frivillige arbejde som spejderlederne og øvrige frivillige yder, med det formål at give børn og unge i Køge Nord og det øvrige Køge et sundt og aktivt fritidsliv, fortæller formand Henrik Jarlholm fra Lyngspejderne.

Med bl.a. godt fællesskab, med øje for at forskellighed kan være en styrke, og med ansvarlighed over for både hinanden og for samfundet, udvikles børn og unge hos DDS Lyngspejderne - samtidig med at spejderne sørger for at have det rigtigt sjovt.