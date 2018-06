Se billedserie Lucky Star har plads til knap 100 gæster i sin nye restaurant.

Lucky Star i Køge åbner sin restaurant-afdeling

LørdagsAvisen - 03. juni 2018 kl. 09:21 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kinesiske madsted Lucky Star lige over for Køge Station har fået en fin start siden åbningen af sin takeawayafdeling for nogle uger siden, og nu har Lucky Star også slået dørene op til sin restaurantafdeling på 1. sal.

Her vil gæsterne først og fremmest finde et udvalg af kinesiske retter på menukortet, men som restaurantens slogan "Taste of Asia" antyder, så er der også hentet inspiration fra de øvrige asiatiske køkkener i sammensætningen af retterne, som i øvrigt alle vil være frisklavede i modsætning til det buffetkoncept, man finder på nogle kinesiske restauranter.

Der er plads til knap 100 gæster i den nye restaurant, og dertil kommer, at Lucky Star også vil tilbyde udendørs servering på tagterrassen ud for restauranten.

Lucky Star er åben for takeaway klokken 11-22, mens restauranten er åben klokken 17-22, men på længere sigt er det også hensigten at holde åbent her til frokost.