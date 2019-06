Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Loppemarked gav rekordomsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Loppemarked gav rekordomsætning

LørdagsAvisen - 05. juni 2019 kl. 10:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 26. maj blev Bjæverskov Loppemarked afviklet med et særdeles flot resultat.

Det blev nemlig til en rekordomsætning på ca. 236.000 kr.

Dette års Bjæverskov Loppemarked, gik på alle områder, som man kunne ønske sig det. Selvom vejret ikke helt var med, lykkedes det alligevel at få utroligt mange besøgende dagen igennem. Der kom besøgende fra det meste af Sjælland inklusive Københavnsområdet, Lolland/Falster, Jylland og en enkelt fra Færøerne.

"Der var som bekendt valg til Europa Parlamentet denne søndag og mange vælgere på Skovboskolen har også lagt vejen forbi hallen til loppemarked. Der kom rigtigt mange biler til de to events, hvis de parkerede biler har været til gene for de omkringboende, beklager vi dette", siger John Grindall, sekretær i IF "Frem" Bjæverskovs Støtteforening.

Søndag den 4. august vil IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling skænke overskuddet til Idrætsforeningens afdelinger. Sidste år blev det til 168.000 kr. og med årets gode omsætning, håber man på at kunne uddele et endnu større beløb.

"Det ved vi dog først, når vi i løbet af de kommende uger får gjort vores omkostninger endeligt op. Det er et beløb, som IF Frems afdelinger har meget brug for i deres daglige ungdomsarbejde. IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling er meget tilfredse med at vi for fjerde år i træk, kommer på den rigtige side af 220.000 kr. Det betyder, når vi får regnet lidt på tallene formentlig kan uddele et 6 cifret beløb til ungdomsidrætten i lokalområdet Bjæverskov Vemmedrup. Vi håber på at kunne komme tæt på de 175.000, men det endelige resultat kender vi som nævnt først den 4. august", siger John Grindall.

"IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling takker de mange sponsorer, bidragsydere, mere end 150 frivillige hjælpere og erhvervslivet i Bjæverskov for den store hjælp og positive indstilling med et "På gensyn i 2020", slutter John Grindall.