Lokale forfattere: Fortællinger fra kanten af livet

LørdagsAvisen - 07. juni 2019

Forfattere kan skrive hvor som helst - i et sommerhus langt ude i de svenske skove eller i en lejlighed i byen. Det kræver bare en bærbar pc og en evne til at omsætte en velfungerende fantasi til ord - så opstår historien uafhængigt af de fysiske rammer.

Men nogle gange sniger de fysiske rammer sig alligevel med ind på siderne - og andre gange vader de lige ind ad hoveddøren. Sådan ser det ud til at være for forfatterparret Lisbeth Zornig og Mikael Lindholm, som skriver deres bøger i deres lille hyggelige skriveværksted i Vestergade i Køge.

De finder både inspiration i Køges gader og mennesker - og deres seneste bog tager blandt andet også afsæt i en stærkt omtalt sag fra Køges nyere historie med rockeren Suzuki-Torben og hans forbindelser til blandt andre politikeren Henrik Sass Larsen.

Et ubetydeligt mord

Bogen 'Et ubetydeligt mord' udkom fra forlaget HarperCollins i april, og mens der altså er tale om fiktion, så lægger forfatterne fra Køge ikke skjul på, at deres bøger alle er stærkt inspireret af virkelige personer og begivenheder.

Lisbeth Zornig og Mikael Lindholm vil andet og mere end at underholde. De vil give en stemme gnnem fiktionens verden til nogle af dem, der lever på kanten af samfundet; dem Lisbeth Zornig refererer til som "B-borgere". Her er krimien et perfekt egnet redskab til at fortælle deres historier, mener forfatterne.

"Det er netop blandt andet det, krimier kan: De tager læserne med ud på kanten," siger Mikael Lindholm.

Parrets første fælles bog, Bundfald, er baseret på parrets research efter Lisbeths brors mystiske død tilbage i 2004.

"Det tog politiet ni minutter at konstatere, at det var selvmord - at han var sprunget fra 1. sal ned på en græsplæne," fortæller hun om den knap så oplagte konklusion, som hun ikke er i tvivl om skyldes, at storebroren var en del af samfundets bund.

"Jeg er meget frustreret over, at han åbenbart har betydet så lidt for dem. Og jeg er sikker på, at det handler om klasseforskelle. Havde man fundet Asger Aamund nedenfor sit vindue, så havde man nok brugt lidt mere tid på efterforskningen," sagde hun til BT tilbage i 2016, da der begyndte at blive kastet nyt lys over sagen gennem en tv-udsendelse, som satte ord på muligheden for et narkorelateret drab.

Inspireret af virkelige forbrydelser

Og således begyndte forfatterne deres mission med at give stemme til nogle af dem, der lever på kanten af samfundet. I den første bog var dogmet, at alt skulle være sket i virkeligheden, men de opdagede dog hurtigt, at det blev for stor en begrænsning rent fortællemæssigt. Virkeligheden er ikke altid sådan indrettet, at den er til at mase ind i en snæver dramatisk ramme, der fungerer i en bog.

"Det var svært at få det til at blive dramatisk interessant. Hvis man skal have frihed til at skrive karakterernes udvikling, så er man nødt til at have elementer af fiktion," siger Mikael Lindholm.

Nu arbejder forfatterparret i stedet ud fra princippet "inspired by true crime", men den social indignation er der stadig og det er med til at sørge for, at parrets bøger står ud fra mængden af krimier, der bliver sendt på markedet.

Den fjerde bog er begyndelsen på en ny trilogi, og dermed har forfatterparret også samtidig lovet de trofaste læsere, at der er flere bøger på vej fra deres hånd. De er allerede i gang med den næste, der kommer til at tage udgangspunkt i den meget omtalte Umbrellasag, hvor en seksuelt krænkende video er blevet delt via sociale medier til en stor personkreds. Sagerne kører stadig, men parret mener ikke, at det er for tidligt at skrive om sagen.

"Aktualiteten er vigtig. Det er nu, diskussionen er der. Var de unge klar over de skader, de påførte en ung kvinde? Hvad siger forældrene," spørger Lisbeth Zornig.

Målet er blandt andet at give læserne et bredere perspektiv.

"Vi har nærmest pligt til at rette fokus på problemstillinger, der rammer på denne måde. Jeg tror ikke, at vi kommer til at sætte en ny dagsorden eller vil ændre samfundsdebatten med den kommende bog, men måske kan vi være med til at give læserne et bredere perspektiv på sagen," siger Mikael Lindholm.

Køges persongalleri

Og mon ikke også Køge kommer til at spille en fremtrædende rolle som kulisse i deres forfatterskab fremover. Parret bgyndte at introducere Køge allerede i deres tredje bog, Eksodus, og de forklarer samstemmende, at de har fundet meget inspiration i deres stadig forholdsvis nye hjemby.

"Når man går tur i Køge, er omgivelserne og atmosfæren så inspirerende," siger Lisbeth Zornig.

"Historierne driver ned ad væggene, og persongalleriet er fantastisk. Her er mange passionerede, originale mennesker, og når man taler med folk, så kan de huske, hvem der ejede en ejendom tre eller fire generationer tilbage. Her er mystik, kældre, hekse bag hjørnerne - det er nogle gange som at gå i et levende museum," smiler Mikael Lindholm, der dog ikke er bange for at gå lidt hårdt til hjembyen i parrets bøger:

"Ja, vi kommer eksempelvis desværre til at brænde Gammelkjøgegaard ned," griner han beklagende.

Lisbeth Zornig og Mikael Lindholm debuterede som spændingsforfattere i 2016 med romanen Bundfald. De fuldendte deres Malene-trilogi med bøgerne Arkimedes i 2017 og Eksodus i 2018.

Et ubetydeligt mord er indledningen til en ny serie med politikvinden Tessa Højmark i hovedrollen.