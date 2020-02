LokalBolig i Køge hilser nye etiske normer velkommen

Dansk Ejendomsmæglerforening har derfor søsat en række nye etiske normer, der sikrer boligkøbere og boligsælgere gennemsigtighed og gennemskuelighed, når der handles bolig. Man skal være garanteret, at en ejendomsmægler optræder etisk korrekt og følger god skik og adfærd for branchen.

"For os vil det ikke få de store konsekvenser. Vi er allerede meget fokuserede på at yde god og korrekt rådgivning, optræde etisk korrekt og følge god skik og adfærd inden for vores branche, men jeg hilser tiltaget velkommen og vil glæde mig over et generelt løft af tilliden til vores branche og os som fagfolk," siger Kenn Riel.