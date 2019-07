Se billedserie Helene Hylling fra Herfølge er udtaget til den internationale skønhedskonkurrence Miss Continents i Las Vegas. Foto: Mikkel Laumann Foto: Mikkel Laumann

Lokal skønhed klar til Las Vegas

LørdagsAvisen - 04. juli 2019 kl. 12:04 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt fra Herfølge til Las Vegas, men om få dage sætter Helene Hylling fra Herfølge kursen mod spillebyen i det vestlige USA for at kaste dansk glans over den store, internationale skønhedskonkurrence Miss Continents 2019.

Hun har en enkelt gang tidligere deltaget i Miss Continents i Las Vegas tilbage i 2016. Dengang sluttede hun som 3rd runner up og vandt i konkurrencen om det bedste interview, og allerede dengang vidste hun, at hun ville vende tilbage, hvis chancen skulle byde sig igen.

"Jeg er ikke færdig i de her konkurrencer. Nu har jeg prøvet at repræsentere Danmark i en konkurrence; jeg har fået en lille godbid - og nu vil jeg have mere," sagde hun dengang med et smil, og nu bliver drømmen altså til virkelighed.

"Nu kom muligheden, og hvem ved, hvornår den eventuelt kommer igen. Jeg ville ikke risikere at sidde og ærgre mig om nogle år over, hvis jeg ikke tog muligheden - også fordi det er en god chance for at tage budskabet fra Dansk Præmatur Forening ud til resten af verden," siger hun med henvisning til, at hun netop er blevet ambassadør for Dansk Præmaturforening og altså ser en stor mulighed for at få sit budskab ud til hele verden gennem konkurrencen i Las Vegas.

"Hvis jeg vinder, så har jeg hele Miss Continents-platformen til at udbrede kendskabet til de udfordringer, man oplever i forbindelse med for tidligt fødte børn," siger Helene Hylling.

Miss Continents er en stor skønhedskonkurrence og har deltagere fra hele verden. Finalen finder sted 11. juli, men forud for den venter fem dage med en række forskellige opgaver for deltagerne i form af forberedelser, prøver og forskellige events. Og Helene Hylling lægger ikke skjul på, at hun ser frem til oplevelsen. Udover muligheden for at tale præmaturforeningens sag, så er der også stolthed forbundet med at være Danmarks repræsentant i konkurrencen.

"I 2016 blev jeg kun omtalt som "Denmark" derovre, smiler Miss Continents-kandidaten, som lægger meget vægt på at give folk et positivt indtryk af Danmark gennem sin deltagelse.

Miss Continents 2019 er sommerens anden skønhedskonkurrence for Helene Hylling, der for få uger siden sluttede i top 10 i Miss Universe Denmark. Trods det flotte resultat i konkurrencen med mange andre smukke unge kvinder, er der stadig lidt skuffelse at spore hos den ambitiøse kvinde fra Herfølge.

"Jeg gør ikke noget halvt, og jeg har ikke lagt skjul på, at jeg stillede op for at vinde. Det er noget, jeg har arbejdet på længe, så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var skuffet. Men omvendt gjorde jeg alt, jeg kunne, og jeg ville ikke gøre noget om, og top 10 er en flot placering," siger Helene Hylling, som altså nu på ny har rettet blikket mod topplaceringerne i konkurrencen i Las Vegas.