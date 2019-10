Ken Briller i Køge samler briller ind frem til 31. december for at sende dem til nye ejere i Nepal. Foto: woraput/Getty Images

Send til din ven. X Artiklen: Lokal optiker: Gamle briller kan gøre en synlig forskel i Nepal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal optiker: Gamle briller kan gøre en synlig forskel i Nepal

LørdagsAvisen - 06. oktober 2019 kl. 13:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ligger dine aflagte briller bare i skuffen og samler støv, kan du nu i stedet glæde andre ved at indlevere dem hos den lokale optiker Ken Briller, som herefter sender dem til Nepal. Sammen med organisationen Syn for Sagen samler Ken Briller nemlig briller ind til svagtseende i Nepal, som ikke selv har mulighed for at købe nye briller.

Startskuddet til indsamlingen, som løber året ud, lyder 10. oktober på Verdens Synsdag, der hvert år afholdes for at sætte fokus på synsproblemer verden over.

"I et land som Danmark, hvor man bare kan gå til sin lokale optiker med sine synsproblemer, er det svært at forestille sig, hvor stort et handicap et dårligt syn er i lande som Nepal," siger Susanne Ken fra Ken Briller.

"Et ordentligt syn afgør, om man lærer at læse og skrive - og får en uddannelse. At hjælpe lokalbefolkningen til et bedre syn er på den måde et vigtigt led i at skabe et værdigt liv og en bedre fremtid for rigtig mange. Den hjælp vil vi gerne være med til at give, og derfor er vi med i Syn for sagens indsamling til Nepal," siger hun.

Hun forklarer, at de indsamlede briller naturligvis bliver sorteret, opmålt og testet, inden de bliver sendt til Nepal - og når brillerne når frem, bliver de nøje tilpasset deres nye ejermand. Derfor tager butikken også med glæde imod alle slags briller og solbriller med styrke.

"Både børn, kvinder og mænd, langsynede og nærsynede og folk med bygningsfejl har akut brug for briller i fx Nepal. Alle slags briller kan bruges, så længe stel og glas er intakte, uanset stil, styrke eller år på bagen. Vi håber meget, at rigtig mange vil kigge skufferne igennem for aflagte briller, der måske ikke passer længere - hverken til syn eller stil - for de vil helt sikkert vække stor glæde og begejstring hos en ny ejer, som har stærkt brug for dem," siger Susanne Ken.

For hver brille, du indleverer hos Ken Briller i perioden, får du et lod i konkurrencen om et brillegavekort på 500 kroner.