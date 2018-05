Send til din ven. X Artiklen: Lokal fanklub for Liverpool FC på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal fanklub for Liverpool FC på vej

LørdagsAvisen - 09. maj 2018 kl. 09:36 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lokal fodboldfan, Jacob Dahlin Nøddebo, er vild med Liverpool Football Club. Så vild, at han nu er i fuld gang med om muligt at starte en lokal fanklub op.

"Jeg synes det kunne være fedt at få startet en lokal fanklub af Liverpool FC, så de mange lokale fans af klubben kan mødes når "The Reds" løber på banen og i samlet flok opleve kampen enten på TV eller storskærm, få sig en rask fodboldsnak og nyde en øl, som det jo hører sig til, når "fodboldidioter" som os samles til kamp", siger Jacob Dahlin Nøddebo med et smil.

Fanklubben skal være en lokal afdeling af den danske afdeling af LFC Family og navngives LFC Family Køge Bugt.

Jacob Dahlin Nøddebo slog i forrige uge et opslag på Facebook gruppen "Det sker i Køge" for at lodde interessen for idéen - og inden for fem timer havde 55 interesserede henvendt sig.

"Så det viser sig jo at interessen for Liverpool FC er til stede her i Køge-området - så interesserede kan gå ind på LFC Family Køge Bugt og følge med i udviklingen af oprettelsen af en lokal fanklub. Desuden er det mit håb, at vi kan samles et sted lokalt i Køge omkring Champions League finalen mod CF Real Madrid lørdag den 26. maj. Mere herom kan læses på LFC Family Køge Bugt", siger Jacob Dahlin Nøddebo.