Lokal bank hjælper handelslivet

"Vi har tre store betonklodser på Torvet, som er med til at stormsikre Torvet. Det skal vi naturligvis have - sikkerhed frem for alt. Men vi har i foreningen flere gange talt om, der ikke var en måde at forskønne klodserne på, så det ikke skæmmede træet," siger Katja Jensen.

De har sponsoreret alt træ og maling til gaverne. Næste step er at få færdiggjort kasserne, og her har Køge Handel lavet en aftale med FGU i Køge, som primo december får lavet de sidste par kasser som ikke nåede at blive samlet, samt malet dem og lavet finish. Herefter vil Køge-borgere kunne nyde synet af pakker i stedet for betonklodser. Og et ekstra plus ved pakkerne er at de indbyder til mere end blot at blive kigget på: "Allerede nu kan vi se at mange sætter sig på pakkerne, da de indbyder til det. Det er selvfølgelig på eget ansvar, men jeg forstår godt at det er mere komfortabelt at sætte sig på en lige trækasse, end en kold og beskidt betonklods. Så man kan vel godt sige at vi med denne aktivitet også byrumsudvikler lidt," siger Katja Jensen.