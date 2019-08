Se billedserie Palle Rasmussen (tv.) og Mark Vinther (th.) fra RiddleHouse viser sammen med borgmester Marie Stærke den ægte borgmesterkæde frem Foto: Victor Rasmussen

Løs mysteriet: Hvor er borgmesterkæden?

LørdagsAvisen - 20. august 2019 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et sandt drama, der venter i Køges gader, hvor alle kan være med i jagten på den tyv, der er løbet med borgmesterkæden. Det lyder meget dramatisk men bare rolig: Det hele er et mysterium iscenesat af byens turistkontor - VisitKøge - samt byens escape room "RiddleHouse".

Tyveriet af borgmesterkæden har fået navnet "RiddleHunt Køge" og er i virkeligheden en kombination af en skattejagt og en byvandring for familier med børn. Ulla Dahrup fra VisitKøge fortæller: "Vi har tradition for at sende rigtig mange både borgere og turister gennem Køges gader hvert år, og med denne RiddleHunt har vi pakket oplevelsen ind i en blanding af gåder, sjove opgaver og et stort mysterium, som man skal løse mens man går rundt i byen."

"Vi har testet RiddleHunt'en af med en del familier, og nu er vi helt klar til at slippe folk løs i gaderne," siger hun.

Den såkaldte RiddleHunt er udviklet af RiddleHouse Escape Room i Køge. Her udbyder man de "traditionelle" escaperooms hvor folk bliver lukket inde i 60 minutter og skal samarbejde for at slippe ud, samt en mobilafdeling hvor man tager ud og spiller escape/udbryderspil med op til flere hundrede deltagere i firmaer og foreninger. Og så udvikler man også RiddleHunts til byer og museer.

"Tidens trend er jo kommunikation og samarbejde," fortæller adm. direktør for RiddleHouse, Mark Vinther, og fortsætter: "Derfor oplever vi en stor efterspørgsel på at få pakket de mere traditionelle ting som f.eks. en byvandring eller en sightseeing ind i noget mystisk og temaagtigt. Her i Køge har vi valgt at lave en jagt rundt i byens gader, hvor man skal finde tyven som har stjålet byen borgmesterkæde. Det giver lidt ekstra krydderi, og så sker der også noget for de yngre familiemedlemmer."

På Køge Rådhus bakker byens borgmester Marie Stærke op om ideen: "Det er jo dejligt når både turister og borgere vil lære vores dejlige by bedre at kende. Så hvis borgmesterkæden kan være med til at danne rammen om, at endnu flere kender de mange sjove, historiske og flotte steder vi har at byde på i Køge, så er der fuld opbakning herfra," siger Marie Stærke og slutter med et smil:

"Så længe min borgmesterkæde forbliver bag lås og slå, lægger jeg og kæden gerne navn til et sjovt tyverimysterium."

Det tager cirka 90 minutter at gennemføre RiddleHunt Køge og koster 75 kroner pr. person, mens børn under 6 år er gratis. Man kan enten henvende sig på byens turistkontor på Torvet eller forhåndsbooke på www.riddlehouse.dk.