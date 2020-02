Susanne Jørgensen. Foto: pm.

Løb 18 km om dagen som 13-årig

LørdagsAvisen - 21. februar 2020 kl. 16:15 Af Per Møller

"Jeg har altid været meget glad for sport og motion - så det er helt perfekt for mig at jeg i dag har gjort min hobby til min levevej som daglig leder af Firmaidræt Køges motionscenter i Ravnsborghallen og formand for Motionsudvalget".

Siger Susanne Jørgensen, der kom til verden i Malmø, men var under et år da hun med forældrene flyttede permanent til Jersie, hvor familien flyttede ind i et nybygget hus.

"Mine forældre boede i Malmø mens de byggede hus i Jersie", forklarer Susanne Jørgensen, der klarede sin skolegang på Jersie landsbyskole. Hun gik ud af 9. klasse, efterfulgt af et år på Køge Handelsskole inden hun fortsatte uddannelsen som teknisk assistent i Lyngby.

"Det job havde jeg kun et par år. Så kom der to børn ind i billedet, inden jeg fortsatte en del år som pædagogmedhjælper på bl.a. Strandgården i Køge og et par vikariater", siger Susanne Jørgensen der har boet i Køge i omkring 30 år.

Siden fulgte lidt over fem år som instruktør i Køge Svømmeland inden hun i 2007 startede i Køge Firmaidræt - og gik i gang med at indrette træningscentret i Ravnsborghallen.

"Det er jeg utroligt glad for. Et fantastisk arbejde i en spændende forening der hele tiden er parat til at udvikle sig med nye tiltag. Motionscentret er også blevet en stor succes. Vi har p.t. omkring 350 aktive men omkring 1.100 registrerede medlemmer. Sidste år fik bygget til og det betyder at vi kunne udvide åbningstiderne fra kl. 05-22 og ikke længere er afhængig af hallens åbningstider. Det har også betydet øget tilgang specielt fra personer der er aktiver på arbejdsmarkedet. Men ellers tæller motionscentret medlemmer fra 16-17 års alderen og opefter - med hovedparten af medlemmerne i gruppen fra +60. Men vi har også tre medlemmer der alle er over 90 år. De er i alderen fra 92-96 år. De er bare fantastiske og kommer i centret to gange ugentligt og hygger sig og har det rigtigt hyggeligt. Det er livsbekræftende. I det hele føler jeg mig meget privilegeret over hver dag at møde så mange hyggelige og spændende mennesker", fortæller Susanne Jørgensen, der som nævnt altid har været meget glad for sport og motion.

"Jeg er ud af en atletikfamilie. Jeg har altid holdt af at løbe. Jeg var med til træning hos Køge Atletik på Køge Stadion for første gang som 9-årig, og siden den dag, ja, da var jeg bare solgt. Jeg var bl.a. med til at vinde børne-DM i 100 og 800 meter løb og vi trænede tre gange ugentligt. Flere klubrekorder blev det også til - også i spydkast. Vi var en rigtig stærk årgang der fik nogle gode resultater hentet hjem. Det var en rigtig god tid som jeg med glæde husker tilbage på. Og ja, jeg var så glad for at løbe, at jeg i en periode som 13-årig løb 18 km hver dag - 6 km inden skoletid og 12 km efter at jeg kom hjem og havde sat skoletasken fra mig. Desværre kan jeg ikke løbe mere - men så har jeg i stedet cyklen som jeg bruger hver eneste dag", siger Susanne Jørgensen, der hver morgen snupper den to-hjulede til at transportere sig fra hjemmet i Ølby og til jobbet i Ravnsborghallen.

Så i dag har cyklen taget over for atletikken.

"For nogle år siden startede jeg Køge Bike Ladies op under Firmaidræt Køge. Der er vi nu 80 kvinder i alderen 23-72 år der i vinterhalvåret mødes og kører mountainbike i skoven hver lørdag. Fra 1. april og til slut september skifter vi til racercykler og deler os op i fire hold. Men hele tiden er det fællesskabet og hyggen der bliver lagt vægt på. Vi er 40 fra denne gruppe der hvert år kører Tøse-Runden - det skal vi selvfølgelig også igen i år", smiler Susanne Jørgensen.

"Og så er vi privat med i en gruppe der nu er oppe på 50 deltagere, der hvert år i maj tager en uge til Mallorca for at cykle - og have en masse social hygge når cyklen er kørt i bås. Og så cykler jeg et par gange ugentligt lange ture på 2-3 timer. Når man ikke længere er hjemmeboende børn (to drenge, begge i tyverne) har man jo fået en masse frirum til at foretage sig sådanne ting", siger Susanne Jørgensen.

Så jo, sport og motion fylder utroligt meget i Susannes liv.

"Men prioriterer også at have masser af tid til familien og vennerne, og så glæder hun sig til forårets komme - for så skal der hygges i kolonihavehuset i Den Permanente her i Køge.

"Vi elsker at opholde os i kolonihavehuset i årets lyse måneder og bruger så meget tid der som muligt", slutter Susanne Jørgensen, der altså har formået at få gjort sin hobby til levevej.