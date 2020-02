Livestreaming om kvantecomputeren

Kvantefysik er måske ikke for hvem som helst, men for alle og enhver der er interesseret i naturvidenskab og videbegærlige, og med livestreaming fra Aarhus Universitet er det muligt at høre om forskernes nyeste teknologi og seneste opdagelse. Tirsdag 18. februar forelæser professor i kvantefysik Klaus Mølmer om kvantecomputeres virke og hvad de kan bruges til. Køge Bibliotek transmitterer direkte fra universitets auditorium kl. 19.