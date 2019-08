Lene Tvedegaard med til Chilli-dag i Tivoli

Gæsterne får mulighed for at agere smagsdommere i den store chili- og tomatsmagning og kan være med til at vurdere helt nye sorter. Det vil også være en dag, der vil glæde børnene, for der er mulighed for at deltage i en inspirerende tomatworkshop og bage snobrød over bål i Gemyses have. I boderne er der mulighed for at købe unikke chiliplanter, nyhøstede chilifrugter og tomater, plakater og bøger m.v. med hjem.