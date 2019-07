Thomas Weber (tv.) og Dennis Aamand hjemme på firmaets adresse i Lille Skensved.

Lederuddannelse: Værktøjer og sparring til ledere

LørdagsAvisen - 21. juli 2019

To ledere fra Lille Skensved virksomheden Peter Meyer A/S er godt i gang med at udvide deres kendskab til lederrollens muligheder. Som deltagere på den Grundlæggende Lederuddannelse på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole får de både nye værktøjer til hverdagen i virksomheden samt god erfaringsudveksling med de andre deltagere på uddannelsen.

Thomas Weber er projektchef med ansvar for personale og økonomi, og har været hos Peter Meyer A/S i 15 år: "Vi har faktisk ikke tid til at sidde her, men heldigvis er lederudviklingsforløbet fordelt over et halvt år, ellers kunne vi ikke være væk fra virksomheden i hverdagen. Det er rart at blive bekræftet i nogle af de ting man gør som leder, og sparre med andre i samme båd og lære nye måder at gøre tingene på. På uddannelsen får vi konkrete værktøjer, som er relevante i dagligdagen fx konflikttrappen, der lærer os at blive mere opmærksomme på de forskellige mekanismer i en konflikt, og derved få nemmere ved at løse konflikten."

Peter Meyer A/S er i dag en virksomhed med 50 ansatte specialiseret i at udføre opgravningsfri kloakrenovering - også kaldet strømpeforing - med en kundekreds på hele Sjælland. Virksomheden er vokset hastigt fra at være en mindre til en mellemstor entreprenørvirksomhed i dag, og trods travlheden prioriterer man behovet for efteruddannelse.

Ny viden øger fokus i virksomheden

"Her er en god vekselvirkning mellem teori og opgaver i grupper, så vi løbende arbejder med at anvende det vi lærer. Det er en stor hjælp, når vi skal hjem i egen virksomhed og facilitere både nye og igangværende tiltag. Fx har vi fået mere fokus på at være vedholdende omkring de processer, som vi har sat i gang, herunder dannelsen af en ledergruppe. En anden ting er, at vi undervejs har fået mere fokus på hvor vigtigt det er, at vi hele tiden er opmærksomme på vores interne arbejdsmiljø, så vi forebygger stress og skaber et godt arbejdsmiljø for alle i virksomheden," fortæller Dennis Aamand, der er Salgschef i Peter Meyer A/S.

"Vores hold består af folk fra vidt forskellige brancher, og ligesom os er der flere deltagere fra samme virksomhed. Det er en fordel at være afsted med en kollega, når vi bagefter skal hjem og implementere vores nye viden i praksis i virksomheden," fortæller Thomas Weber.