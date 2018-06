Send til din ven. X Artiklen: Langt de fleste fra Køge har en sundhedsordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langt de fleste fra Køge har en sundhedsordning

LørdagsAvisen - 06. juni 2018

Over 85 procent flere fra Køge har en sundhedsordning hos PensionDanmark som i 2012. Men nogle udnytter ikke den billet til fysioterapeut eller kiropraktor, der kan forhindre en kostbar sygemelding.

4.000 borgere fra Køge Kommune har i dag adgang til behandlinger hos eksempelvis fysioterapeut, kiropraktor eller massør gennem en sundhedsordning hos PensionDanmark. Det udgør en stigning på 86 procent siden 2012.

I hele Region Sjælland har over 58.000 borgere nu en sundhedsordning i PensionDanmark gennem overenskomst mellem deres fagforbund og arbejdsgiver. På landsplan har knap 1,9 mio. danskere en sundhedsordning eller en sundhedsforsikring.

"Det betyder, at flere flere borgere fra Køge Kommune har mulighed for at undgå mere alvorlige skader gennem forebyggende behandling hos eksempelvis fysioterapeut eller kiropraktor. Endda uden at belaste privatøkonomien yderligere. Behandling i rette tid kan ofte forhindre de store omkostninger, der er forbundet med længere tids sygemelding for både den sygemeldte, arbejdspladsen og for de offentlige kasser", siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Han ser dog et potentiale for, at endnu flere medlemmer udnytter sundhedsordningen. I 2017 fik hvert medlem fra Køge Kommune i gennemsnit 0,71 behandling gennem ordningen. Samme niveau som i 2012.

"Ordningen er skabt for at blive brugt. Vi oplever, at der stadig er en del medlemmer, der ikke helt er klar over, hvad de kan bruge deres sundhedsordning til eller ganske enkelt ikke får den brugt. Det arbejder vi selvfølgelig løbende på at lave om på", siger Torben Möger Pedersen.

Også blandt PensionDanmarks hold af 17 sygeplejersker og tre socialrådgivere er det tydeligt, at endnu flere medlemmer kan udnytte mulighederne for behandling på et af landets over 130 behandlingscentre eller til at undgå lange ventelister ved at få en hurtigere tid til scanning eller speciallæge.

"Heldigvis kommer mange medlemmer hurtigt i behandling og undgår dermed en unødvendig sygemelding. Men vi oplever også tilfælde, hvor de først opsøger os, når de allerede har været nødt til at sygemelde sig. Mange ville efterfølgende ønske, at de var kommet til os noget før", siger teamleder og sygeplejerske Nicoline Rosenlund.

En undersøgelse fra Center for Sundhedsøkonomisk Forskning ved Syddansk Universitet fra 2012 dokumenterede, at brug af PensionDanmarks sundhedsordning reducerede sygefravær af en varighed på over tre uger med op til 20 procent.pm