Annie og Preben Læssøe lukker forretningen 1. februar. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Læssøe lukker efter 40 år

LørdagsAvisen - 23. januar 2020 kl. 06:15 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et halvt års tid siden, i forbindelse med deres 40 års jubilæum, fortalte ægteparret Annie og Preben Læssøe, at de endnu ikke kendte dagen for deres ophør med forretningen Læssøe i Køge. Men man kan godt have dem lidt "mistænkt" for - lige i dette enkeltstående tilfælde - at de bevægede sig på kanten af det ærlige. For lørdag 1. februar er det slut, og med en normal 1/2 års opsigelse i lejemålet i Oluf Jensens Gaard i Brogade 7, så er vi tæt på, at beslutningen var taget, da de i slutningen af juli måned blev interviewet op til deres 40 års jubilæum.

"Vi havde en "gentlemanaftale" med udlejerne om, at vi opsagde lejemålet, og så kunne vi forlænge det lidt efter lidt, hvis vi ønskede det, så vi har fået en meget, meget fin behandling, men nu skal det være," siger Preben Læssøe, som da ikke skjuler, at det da bliver mærkeligt, men at han glæder sig, mens fru Annie har sværere ved at acceptere det!

Jeg nævnte i indledningen, at de bevægede sig på kanten af det ærlige - og netop ærlighed er en af de dyder, som har kendetegnet forretningen gennem de 40 år som de har ligget på den samme adresse i den kendte gård. Ærlighed overfor kunder og leverandører - ærlighed omkring de varer som de gennem årene har leveret til kunderne. "Læssøe" har aldrig hørt til de billigste på markedet, og det har vist heller aldrig været deres ambition, men til gengæld er der ikke ret mange, der kan måle sig med deres kvalitet.

Og det med kvalitet er netop det, der har båret dem gennem de 40 år. Kvalitet i både varer og den service de har leveret til kunderne - for der er vist aldrig "langet" en vare over disken, som de ikke selv har haft et indgående kendskab til, og som de selv har kunnet stå inde for.

40 år i Køge på den samme adresse og med samme private indehavere - mon ikke det gør dem til byens ældste forretning på det felt?

"Læssøe" har netop været en af de forretninger, som har gjort Køge så kendt for sine mange special-forretninger - men nu forsvinder den. Hvad der skal være i lokalerne er ikke endeligt afgjort endnu. I første omgang skal ejendommen, og især forretningslokalet, renoveres fra ende til anden, og så indgår det i den samlede, overordnede plan for renoveringen og planerne for det samlede areal i hele gården.