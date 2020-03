Send til din ven. X Artiklen: Lad os hjælpe hinanden med at passe på vores fælles værdier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på vores fælles værdier

LørdagsAvisen - 05. marts 2020 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk der kender mig ved at jeg sjældent bliver sur, men en gang imellem så bliver jeg træt, virkelig træt.

Som fx. når TV2 ØST dykker dybere ned i det hærværk som kommunernes ejendom, og for den sags skyld private, udsættes for hver eneste dag og som i snit koster en lang række kommuner på Sjælland omkring en kvart million hver om året.

Jeg ved ikke hvad det nøjagtige tal er for Køge, men der er absolut ingen grund til at tro at det ikke er mindst på niveau med de omkringliggende kommuner, og med en simpel uvidenskabelig hovedregning så taler vi om rigtig mange millioner kr. om året for absolut ingenting.

Penge der kunne have været brugt til generel velfærd, ekstra pædagoger eller nye cykelstier. Min opfordring skal derfor være at vi alle, forældre, skolelærer og andre rollemodeller tager en snak med vores børn om at hærværk, efterladt affald eller i det hele taget en dårlig og ødelæggende omgang med vores fælles værdier. Det koster fra den fælles kasse, og betyder at der måske skal spares på andre områder, så der ikke bliver råd til lillesøsters lejrskole eller bedstefars pleje.

Det kan da ikke give en tilfredsstillelse at skære Køge Marinas hoppepude i stykker, sætte ild til handicaptoilettet i p-huset, udøve hærværk mod Køge Kommunes biler eller ødelægge de ellers ret hyggeligt talende affaldsspande.

Vi skal have en holdningsændring og en dybere forståelse for at Køge kommune ikke har flere penge og ressourcer end dem som vores borgere bidrager med, og at der kun er borgerne til at betale for hærværk, oprydning af affald, smadrede flasker eller det påkørte vejskilt.

Undskyld det, som måske lyder som et surt opstød, normalt er jeg faktisk ret glad - men lige nu er jeg træt, virkelig træt.

De bedste hilsner

Thomas Kampmann

Medlem af Køge Byråd - Konservative