Kursister får redskaber til at støtte voldsramte

LørdagsAvisen - 18. februar 2020

På et kursus i årets første måneder har en større gruppe Køgekvinder fået kompetencer, som skal medvirke til at øge livskvaliteten for voldsramte. Fokus er på vold i nære relationer, og på kurset undervises der blandt andet i kendetegnene ved forskellige typer af vold, og hvordan det er hensigtsmæssigt at agere, når man støder på mennesker, der har brug for professionel hjælp til at komme videre fra liv med vold.

Kurserne udbydes i et samarbejde mellem Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, organisationen Exitcirklen og Køges Kvindenetværk, der tovholdes af den Boligsociale Helhedsplan. Kursisterne er Bydelsmødre og øvrige kvinder, der bor eller arbejder i relation til boligområderne i helhedsplanen.

Indføringen i værktøjer, som benyttes i arbejdet med at guide voldsramte til en højere livskvalitet, kan også styrke kursisternes eget liv. De skal blandt andet træne evnen til at fremføre deres mening med gennemslagskraft og stifte bekendtskab med livshistorier som metode til personlig udvikling.

Charlotte Baere, sundhedskonsulent i Køge Kommune, tror, at kurserne vil revitalisere de i forvejen populære Bydelsmødre. I Køge er der uddannet flere hold under den landsdækkende organisation, der for nyligt vandt Kronprinseparrets sociale pris.

"Værktøjerne - som bydelsmødrene får i tillæg til dem, de i forvejen har og bruger til at hjælpe familier, der har svært ved at forstå sig på det offentlige system - vil ganske sikkert give bydelsmødrene anledning til at komme mere vidt omkring," siger Charlotte Baere.

Som trin 2 i det nye tilbud til voldsramte i Køge, vil parterne fra april i samarbejde med organisationen LevUdenVold udbyde et forløb med samtalegruppe til kvinder, der har overstået voldelige forhold. LevUdenVold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for øget hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Tilbuddet, som bydelsmødrene og de øvrige kursister blandt andre kan henvise til, efter endt uddannelse i februar, er i første omgang for kvinder i efterværn. Det er imidlertid håbet, at efterspørgsel og tilbuddets kvalitet vil give mulighed for at skabe et varig tilbud til både mænd og kvinder i Køge. Også dem, der befinder sig i et voldeligt forhold, og som har brug for hjælp til at bryde med det.

Pia McKee fra Helhedsplanen, der er blandt initiativtagerne til projektet, er begejstret over de to organisationers parathed på samarbejdet.

"LevudenVold og Exitcirklen er store kapaciteter på området, og de har i fællesskab grebet efterspørgslen fra Køges Kvindenetværk ift. at få samtalegrupper for psykisk og fysisk voldsramte i Køge op at stå. En efterspørgsel, der daterer sig tilbage til Kvindenetværkets opstartsarrangmenter i 2015/16. Arbejdet med at tilvejebringe muligheden går også gennem Køges Udsatteråd, hvor næstformanden Marlene Gjørstrand har gjort en stor indsat for at sætte problematikken om vold i nære relationer på dagsordenen. Problematikken skabte ikke mindst stor interesse på et byrådsvalgs-arrangement i Udsatteråds-regi. Marlene Gjørstrand, der i Udsatterådet har en plads i kraft af at have været voldsramt siger: "Det er nu mange år siden jeg lykkedes med at slippe ud af partnervold, men det har været utrolig givtigt for mig at kunne deltage i LevUdenVolds forløb i Køge. Jeg drømmer om, at tilbuddet går fra at være projekt til et permanent tilbud. Der er plads til ca. 8 ad gangen, og der er allerede efterspørgsel på samtalegruppen i april, der altså er det foreløbigt sidste tilbud af sin art i Køge," siger hun.

Flere store danske aviser refererede i 2019 til forskning, der viser, at knap 27 procent af det samlede antal dræbte - 1417 danskere i perioden 1992-2016 - var partnerdrab. 79 procent af de partnerdræbte var kvinder. Til sammenligning er det 9 ud af 100 mænd, der dræbes af en partner.

Partnerdrab udgør et større omfang end både drab i forbindelse med druk/stoffer; typisk mænd, der slår mænd ihjel; og på 3. pladsen bande- og kriminalitetsrelaterede drab.

Der findes ifølge britisk forskning et forudsigeligt mønster, når det kommer til partnerdrab, der gør det mulig at forebygge og gribe ind i forbindelse med den psykiske og fysiske vold, der oftest ligger forud for partnerdrab.