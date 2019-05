Billedkunstmaler Bjarne Bel (tv) og indehaver af klinikken Your Wellness, Solveig Bruhn viser her ét af de mange nye kunstværker, der vil pryde væggene i klinikken fra lørdag den 1. juni. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Kunst på væggene hos Your Wellness Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunst på væggene hos Your Wellness

LørdagsAvisen - 30. maj 2019 kl. 20:49 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 1. juni kl. 11.00-13.00 byder den hyggelige klinik Your Wellness, Nørregade 40 i Køge indenfor til fernisering.

Indehaver Solveig Bruhn vil fra denne dag og fremover kunne byde sine klienter indenfor til en klinik, hvor væggene vil være prydet af smukke kunstværker, leveret af billedkunstmaler Bjarne Bel fra Stubbekøbing.

"Det er jo skønt når der sker noget nyt i de omgivelser man går i hver dag. Og grundlæggende appellerer både Bjarne og jeg til de samme kunder med forkælelse, sanser, nydelse og fornemmelse - alt fra det sanselige til det visuelle", siger Solveig Bruhn.

Samarbejdet med multikunstneren Bjarne Bel - der udover at arbejde som billedkunstmaler - også er sangskriver, kulturaktør og projektmager, udstiller omkring 60-70 smukke værker i lokalerne i Your Wellness klinikken. Kunstværkerne skiftes ud med nye hver anden måned. Kunstværkernes tilstedeværelse giver også muligheder for nye indtryk og samtaler i klinikken.

Kunstværkerne er abstrakte og skiftes ud med nye hver anden måned. At kunstværkerne er abstrakte gør at fantasien sættes i spil og giver muligheder for nye indtryk og samtaler i klinikken.

Da Bjarne Bel oplever, at kunst medvirker til at stimulere sanserne, fantasien og intellektet er det vigtigt for ham, at kunstværkerne har et prisleje, så de fleste familier har råd til nogle stykker. Malerierne kan købes dagligt i åbningstiden.

Samarbejdet de to parter imellem betyder også, at der på facaden af klinikken bliver tilføjet "Galleri Artbel", og at Bjarne Bel på lørdage 1 gang om måneden, hvor vejret tillader det, vil male foran klinikken. Men der vil med tiden også blive tale om andre kulturrelaterede aktiviteter i gadebilledet.

At Your Wellness nu også fremover kommer til at fungere som galleri har betydet, at der den seneste tid har været ekstra travlhed med at sætte klinikken i stand og få givet væggene en gang ny frisk maling samt nyindrettet baglokalet, så det både kan bruges til at lave manicure med Shellac samt et hyggeligt hjørne til terapi, som fremover vil komme til at fylde mere i klinikken.

Alle er velkomne til ferniseringen lørdag den 1. juni kl. 11.00-13.00, hvor der vil blive budt på lidt godt til ganen af både vådt og tørt.

Efteruddanner sig til parterapeut

Kunstværkerne er ikke det eneste nye der sker i Your Wellness.

Solveig Bruhn er nemlig startet på en efteruddannelse inden for emotionsfokuseret parterapi (EFT) der er en struktureret metode til det terapeutiske arbejde med par, familier og enkeltpersoner.

"EFT tager sit udgangspunkt i tilknytningsteorien. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at denne tryghed gør os stærke, mere selvstændige og frie og endda kan hele sår og traumer, som vi har med i bagagen. Selve metoden integrerer systemisk, humanistisk og eksperimentelle interventioner", fortæller Solveig Bruhn der forventer at kunne færdiggøre uddannelsen til marts 2020.