Kun for kvinder: Nyt cykelhold har stor succes

Køges cykelhold for kvinder, Køge Bike Ladies, fik en flyvende start på tilværelsen sidste år, da Susanne Jørgensen og Køge Firmaidræt åbnede muligheden for en fælles træningstur på Østsjællands landeveje - uden mænd i feltet. Holdet samlede op mod 70 medlemmer allerede i den første sæson, og forleden trillede holdet ud til den nye sæson med en række nye ansigter i flokken, så succesen ser ud til at fortsætte i år.

"Her er plads til alle - den eneste forudsætning er, at man har en landevejsracercykel," siger Susanne Jørgensen med et smil.

"Jeg kan mærke på folk, at det sociale er lige så vigtigt som træningen, og det gør en forskel, at det kun er for kvinder. På blandede hold er der en anden tone. Jeg ved det, for jeg har selv kørt meget sammen med mænd, og det er bare fedt at komme over på et rent tøsehold," smiler Susanne Jørgensen.