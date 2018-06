Ill.: Køge Kyst

Kulturtorv skal danne ramme for ophold og leg

LørdagsAvisen - 07. juni 2018 kl. 19:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 4. juni, begyndte Køge Kyst sammen med Køge Kommune og TK Development at indrette Kulturtorvet, som i løbet af sommeren kan pladsen danne ramme om både kulturelle aktiviteter, stadepladser, legende børn og biografgæster - med et nytegnet projekt til en midlertidig plads.

Køge Kyst går dermed i gang med at anlægge pladsen ved den nye biograf, Køge Rådhus og Teaterbygningen til et midlertidigt kulturtorv, der vil kunne danne ramme for ophold og leg, indtil Underføringen skal anlægges i en samlet løsning med Kulturtorvet.

Pladsen mellem biografen og teaterbygningen har været præget af anlægsarbejde og byggehegn og har ikke været den bedste nabo til en spritny handelsgade, en topmoderne biograf og det nye rådhus. Indtil nu har området været byggeplads, men nu er det tid til at rydde for byggerod og gå i gang med at forskønne området.

Det er den erfarne landskabsarkitekt Solveig Stenholm fra Andreas Bruun Landskabsarkitekter i Køge, der står bag projektet, som både har træer og grønt, nye siddepladser og en indramning med stokke i farver. Også kunstneren Poul Gernes' Blå Sten, der tidligere stod ved Rådhuset, vender tilbage til området. Stenen er ét af Køges tre værker af kampesten med dekoreringer af Poul Gernes, der bl.a. er kendt for den farverige Paladsbygning i København og Herlev Hospital.

Pladsen bliver indrettet med de eksisterende kastanje- og ahorntræer men også med 23 nye træer, blandt andet rønnebær og pil. Cykelparkering og containere bliver afskærmet med grønt, og der kommer plinte og bænke til at sidde på. Mulighed for stadepladser til fx torvedage tegnes op direkte på belægningen.

Pladsen markeres i kanten med nedgravede stokke i træ, som males i glade røde og hvide farver. Formålet er at forme en midlertidig plads, som indbyder til kulturelle aktiviteter, så pladsen indgår som et aktiv i byens liv - indtil endnu et anlægsarbejde med Underføringen fra Kulturtorvet til Havnepladsen går i gang.

Det er Køge Kommune, der tager sig af tilladelser til aktiviteter på pladsen, og der er allerede stor interesse for at bruge den.

pm