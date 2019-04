Birgitte, datteren Martina og Steen Krohn er klar til at tage skridtet videre og gå efter ar ansætte flere udsatte ledige. Privatfoto.

Krohns Køkken i Køge tager socialt ansvar

LørdagsAvisen - 06. april 2019 kl. 06:27 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til trods for vækst og ihærdig kommunal indsats er der stadig udsatte borgere i Køge, som står langt fra arbejdsmarkedet.

Det skal virksomheden Krohns Køkken på Gl. Lyngvej 2 i Køge være med til at afhjælpe.

Køge-virksomheden er blevet udvalgt til at deltage i et landsdækkende vækstforløb, der skal få virksomhederne til at vokse og skabe jobs til nogle af de kontanthjælpsmodtagere, der i dag står langt fra arbejdsmarkedet.

I partnerskab med Køge Kommune Connect Køge, Indsats ApS og Den Sociale Kapitalfond gennemgår Krohns Køkken i løbet af 2019 et forløb, der skal udvikle virksomheden.

Samtidig forberedes Køge-borgere, der i dag står langt fra arbejdsmarkedet, til lønnet job.

Krohns Køkken er en familieejet virksomhed, der leverer mad til både private og erhverv, og som har fokus på virksomhedens sociale ansvar.

Virksomheden har flere medarbejdere, der ellers stod udenfor arbejdsmarkedet. I dag er syv flexjobbere ansat, ligesom virksomheden tidligere har haft to unge elever, der kom fra Køge Ungecenter.

Nu tager Krohns Køkken skridtet videre og går efter mindst at ansætte flere udsatte ledige.

"Vi skal få så mange som muligt i arbejde. Det giver energi i virksomheden, at vi ser den glæde det giver, når et menneske går fra at være ledig til at være del af et team. Vi arbejder på at få flere faste kunder og nye kundetyper, så vi kan vokse - og dermed ansætte flere, også på særlige vilkår", fortæller Birgitte Krohn fra Krohns Køkken.

Gavner borgere og virksomheder

Med indsatsen håber Køges borgmester, Marie Stærke, på at få endnu flere i arbejde.

"Der er generelt godt gang i beskæftigelsen i Køge Kommune, men vi har stadig en gruppe af borgere, der desværre stadig er henvist til en plads på sidelinjen. De har brug for en hånd, der hjælper dem det sidste stykke på vejen til et lønnet job. Det glæder mig derfor meget at se, hvordan flere aktører går sammen om et fælles ansvar for at skabe en fælles løsning. En løsning som vil gavne både borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og virksomhederne der mangler arbejdskraft, siger Marie Stærke.

Indsatsen i Køge er del af et program med i alt 10 kommuner og 18 virksomheder, der drives af Den Sociale Kapitalfond:

"Hvis vi formår at skabe vækst i virksomheden, bliver der jobs til flere. Det er oplagt, at vi samtidig får mennesker fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet. Det er godt for den enkelte, det er sundt for samfundsøkonomien - og vi kan se, at virksomheder, der deltager i vores forløb, får nye vækstmuligheder", fortæller direktør og partner i Den Sociale Kapitalfond, Birgitte Frost Mathiesen.

Lokale parter i nøglerolle

Køge Kommune og anden aktør Indsats ApS har opgaven med at finde de ledige, der skal igennem 12 måneders opkvalificeringsforløb og jobtræning.

I arbejdet med at finde den rette virksomhed, har Connect Køge haft ansvaret for at udpege relevante virksomheder fra Køge Kommune.

Valget faldt derefter på Krohns Køkken.

Under projektforløbet vil Den Sociale Kapitalfond og Connect Køge køre parløb med at vejlede Krohns Køkken i deres forretningsudvikling.

Udover at skabe vækst stræber Krohns Køkken på at ansætte flere udsatte borgere.