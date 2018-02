Koncentrationen er stor, når børnene og deres voksne arbejder med kunst og kreativitet. Kom til snitte-litte-linoleum-workshop lørdag den 24. februar kl. 13-17. Foto: Martin Håkan/Coverganda.dk. Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk

Kreativ workshop med linoleumstryk

LørdagsAvisen - 21. februar 2018 kl. 19:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Februar er stadig en våd, kold måned, så hvorfor ikke søge indendørs-aktiviteter for børnene? Køge Billedskole holder børneworkshop om linoleumstryk lørdag den 24. februar. Alle kan deltage - og det er ganske ganske gratis.

Traditionen tro afholder Køge Billedskole den sidste lørdag i måneden endnu en af sine velbesøgte, kreative workshops for børn. Denne gang skal de mindste prøve kræfter med linoleumstryk og skabe deres eget kunstværk.

"Børnene skal først tegne et motiv og derefter prøve at snitte i linoleumspladen. Her skærer de små fordybninger, så deres motiv til sidst træder frem. Så skal de påføre selve trykfarven. Den lægger sig på selve linoleumspladen og ikke i fordybningerne. Når vi så nærmest som et stempel trykker linoleumspladen mod et stykke papir, vil mønstret træde tydeligt frem", fortæller Veo Friis Jespersen, der er uddannet billedhugger.

Hun vil til workshoppen være klar med en hjælpende hånd, inspiration og gode råd, hvis der er brug for det.

Med denne form for linoleumstryk vil man kunne skabe flotte grafiske motiver i sort og hvid. Med den rigtige indramning kan man fremtrylle sit helt eget kunstværk. Måske en fantasifigur, et dyr, et tegn eller lige hvad fantasien bringer af gode ideer.

Køge Billedskole vil stå klar med alt i materialer og udstyr, så det er blot at møde op.

Trænger deltagerne til et afbræk fra de stillesiddende aktiviteter, kan man i tidsrummet kl. 12-18 skate i Gule Hal eller tage et smut ud på parkourbanen bag ved Gule Hal.

Alle aktiviteter foregår lørdag den 24. februar i Gule Hal på Strandpromenaden 1 i Køge. Det kræver ingen tilmelding. For familiens allermindste - under syv år - er det vigtigt, at deltagelse i billedskolen kun sker sammen med en voksen, så der er hjælp at hente med de sværeste ting.

Køge Billedskole er støttet af Køge Kyst for at fremme kulturen i området og skabe livet før byen.pm