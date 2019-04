Martin Koch Helsted scorede begge mål, da HB Køge tabte i Silkeborg. Nu gælder det lokalopgøret mod Næstved mandag aften. Arkivfoto. Foto: Peter Andersen

Kravet til HB Køge er soleklart: Sejr i lokalopgøret

LørdagsAvisen - 06. april 2019

Efter en fornuftig start på forårssæsonen med en sejr og to gange uafgjort, er det gået mindre godt for HB Køge i de to seneste kampe, der begge har resulteret i nederlag.

Først for snart to uger siden, hvor bundholdet Hvidovre IF fik lov til at vende et truende nederlag til en overraskende sejr på Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark og i søndags, hvor udekampen mod NordicBet Ligaens nummer to, Silkeborg IF, blev tabt med 2-4. I en kamp, hvor Silkeborg IF havde det held der som regel følger et tophold.

HB Køge var rigtigt godt med i den vanskelige udekamp på Jysk Park og fik to gange hentet hjemmeholdet - begge gange var det Martin Koch Helsted der stod for scoringerne.

Men østsjællænderne blev godt snydt i to afgørende situationer efter Helsteds udligning til 2-2.

Dels var Silkeborgs målscorer til 3-2, Ronnie Schwartz to meter op den gale side af offside grænsen, og dels blev Fredrick Opoku snydt for et soleklart straffespark, da han blev nedlagt af Silkeborg-målmanden.

De to nederlag betyder, at HB Køge inden weekendens runde - sæsonens 25. af slagsen - er syv points efter tredjepladsen som udløser adgang til play-off kampe om en plads i næste sæsons Superliga.

Tredjepladsen indtages p.t. af Næstved, som er HB Køges kommende modstander.

Så der er lagt op til et spændende og meget vigtigt lokalopgør på ProfaGroupPark - Næstved Stadion - hvor kravet til HB Køge er klart: Sejr, hvis holdet fortsat vil have mulighed for at spille en rolle i kampen om de eftertragtede play-off kampe.

Bemærk, at kampen mellem Næstved og HB Køge spilles mandag den 8. april kl. 18.30.