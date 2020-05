Kræftens Bekæmpelse tænker kreativt forud for årets lyserøde lørdag

Se billedserie Kræftens Bekæmpelse i Køge er gået i gang med forberedelserne af dette års lyserøde lørdag.

LørdagsAvisen - 04. maj 2020 kl. 11:52 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kræftens Bekæmpelse i Køge er i fuld gang med planlægningen af den kommende lyserøde lørdag, selv om arrangementet til støtte for kampen mod brystkræft først finder sted et godt stykke inde i efteråret.Arrangementet har været en fast tradition gennem mange år i Køge. I år finder det sted lørdag 3. oktober, og det får coronakrisen ikke lov til at sætte en stopper for, selv om krisen betyder, at lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse er nødt til at tænke i nye baner i år.

- Vi må nok se i øjnene, at vi ikke kan regne med den samme mængde sponsorgevinster til vores lotteri som tidligere år på grund af coronakrisen. Derfor er vi gået i gang med at se på, hvilke gevinster vi selv kan producere, så nu har vi frivillige i gang med at sy, strikke og hækle, fortæller Guri Bøtting, der er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse.

De frivillige er således allerede nu i fuld gang med at producere blandt andet karklude, grydelapper og bamser til gevinsthylderne til årets lyserøde lørdag.

- Vi har har også en, der fremstiller kort til forskellige anledninger, og nogle er i gang med at sy indkøbstasker og dækservietter, fortæller lokalformanden.

Hvis man har lyst til at strikke eller sy eller på anden måde bidrage til gevinsterne, så kan man kontakte Guri Bøtting på tlf. 28594291.

I sin egen have har Guri Bøtting i år fået en daglig påmindelse om arbejdet for det gode formål i form af et blomsterbed formet som den lyserøde sløjfe, der er symbolet for kampen mod brystkræft.

Bedet består af ikke færre end 180 tulipanløg, som lige nu sørger for en smuk lyserød sløjfe på den grønne plæne.

- Jeg fik idéen sidste år, da vi solgte blomsterløg på Lyserød Lørdag på Torvet. Det var lidt af et arbejde at lave bedet, men det er det hele værd, nu da de blomstrer, og vi har da også fået en masse positive kommentarer for det, fortæller Guri Bøtting med et smil.