Kontant støtte til markering af Danmarks befrielse

Nordea Fonden er de første, som har meldt sig på banen med en støtte til markeringen af 75-året for Danmarks Befrielse i Køge. Det er Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der modtager donationen til støtte for udgifterne ved foreningens planlagte seks dages aktiviteter i april og maj i år.

Hjemmeværnsforeningens projektleder, næstformand Bruno Juul, bekræfter, at foreningen har modtaget 20.000 kr. og oplyser, at foreningens aktiviteter har et budget på 200.000 kr., og at man har flere ansøgninger liggende til behandling hos andre fonde, legatstiftelser, mv. En af de tunge udgifter er prisen på en mindesten, der koster 60.000 kr., og ved ansøgningerne er det derfor anført, at hvis man vil donere et beløb, der svarer til prisen på mindestenen, så tilbydes den donerende fonds navn at blive fræset ind på stenens bagside og stå der til "evig tid".