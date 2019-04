Kongelig Belønningsmedalje til afholdt engelsklærer

Winnie Agerbech Warming, der er 75 år, er foruden at være engelsklærer, også sekretær i FOF Køge Bugt, og det var her Forstander for FOF Køge Bugt havde fået tildelt æren af Hendes Majestæt Dronningen, at overrække medalje og et skriftligt bevis på belønningen. Winnie Agerbech Warming, der bor i Havnelev på Stevns, vidste naturligvis godt, at hun havde 50 års jubilæum, men at FOF Køge Bugt havde arrangeret "surprise party" for hende kom virkelig som en overraskelse. Mere end et halvt hundrede elever, personale og bestyrelsen fra FOF Køge Bugt, havde holdt deres indtog i FOF's lokaler i Brogade 19, hemmeligt, så det var noget af en overrasket jubilar, der kom for at udføre noget arbejde, og blev modtaget med tonerne til "Pump and circumstance".