Se billedserie "Varme hænder" står ved Åbassinet i Køge, hvor den blev indviet sidste år.

Kommunens gave til Dronningen er inspireret af Prins Henrik

LørdagsAvisen - 03. juni 2019 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en gave med relation til både Køge og Kongehuset, som Dronning Margrethe kunne tage med sig videre efter sit besøg i Køge i sidste uge, da hun modtog en kopi af skulpturen "Varme Hænder".

Lige så snart den kommunale tilladelse til at opsætte skulpturen "Varme Hænder" ved Åbassinet i Køge var givet, rettede Hjemmeværnsforeningens projektleder på skulpturprojektet, Bruno Juul, henvendelse til Kongehuset for at forhøre sig om, hvorvidt Prins Henrik ville udforme skulpturen til erindring om Køgeborgernes indsats ved redningen af de naziforfulgte danske jøder.

Kongehuset ønskede en ideskitse tilsendt, lige som emner som økonomi, skulpturens udseende og materialer blev drøftet.

"Prinsen brugte oftest retvinklede sokler til sine skulpturer, og de samme vinkler blev brugt i foreningens oplæg til skulpturen "Varme Hænder". Prinsen havde blandt andet også kreeret en utrolig smuk skulptur: "Skaberens hånd", og da Hjemmeværnsforeningens skulptur skulle symbolisere, at Køgeborgerne tog hånd om de flygtende jøder, placerede projektlederen - inspireret af prinsens skulptur - ikke en, men to åbne hænder oven på soklen. Da den også skulle symbolisere hjertevarme, blev overdelen til prinsens skulptur "Åbent Hjerte" skaleret ned og placeret i hænderne. Det blev en helt vidunderlig konstellation," fortæller Bruno Juul.

Kongehusets tilbagemelding var da også, at prinsen var blevet meget interesseret i projektet. Desværre accelererede prinsens sygdom siden i en sådan grad, at Kongehuset måtte meddele, at det ikke længere var hensigtsmæssigt, at prinsen involverede sig.

I stedet meldte kunstneren Per Arnoldi sig på banen, og i april 2018 kunne han præsentere sit forslag til skulpturen, men tidspres betød, at den store granitskulptur ikke var mulig at nå at få udarbejdet inden for tidsrammen, hvorfor plan b blev iværksat i form af en modificeret version af det projekt, som Bruno Juul havde drøftet med kongehuset.

Projektlederen henvendte sig til den lokale billedkunstner, Lise Højer, og de to omsatte tankerne til en brugbar perspektivtegning, som siden blev sendt til Kina for at få udført skulpturen i granit, så den kunne stå klar i Køge til indvielsen 7. oktober 2018.

Efterfølgende blev der udarbejdet 25 miniskulpturer i størrelsen 1:10 i bronze - udført af den lokale glas- og bronzekunstner, Erik Vitcetz i Ll. Skensved, mens stenhugger Bo Casper Andersen producerede den tilhørende sokkel. Og en af dem blev altså Køge Kommunes gave til Dronning Margrethe, da hun besøgte Køge i sidste uge som led i hendes sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

"Formanden for Hjemmeværnsforeningen, Torben Hansson, har udtrykt taknemmelighed over, at borgmester Marie Stærke og byrådet som gave valgte at give Hendes Majestæt Dronningen et minde om skulpturen i Køge, og bestyrelsen er meget beæret over, at erindringen om Køgeborgernes indsats ved redningen af de danske jøder nu fastholdes inden for Kongehusets vægge," siger Bruno Juul.mart

