En førerløs bus kører sin første tur på Sjællands Universitetshospital i Køge i slutningen af måneden.

Kør med førerløs bus på sygehuset i Køge

LørdagsAvisen - 16. maj 2018 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af maj begynder den første førerløse bus at køre med passagerer i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Førerløse busser skal på sigt køre til og fra den nærmeste station og åbner dermed op for helt nye transportmuligheder for patienter og andre passagerer. De førerløse busser er første etape i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet, der skal udbrede den førerløse teknologi.

I april indgik Movia en aftale med Autonomous Mobility om at afprøve førerløse minibusser, hvoraf den første altså begynder at køre på Sjællands Universitetshospital i Køge fra 28. maj.

Forsøget er inddelt i tre faser. Første fase, som starter 28. maj, bliver at teste en førerløs bus i lobbyen. Næste skridt, som forventes at gå i gang i starten af 2019, er at lade bussen køre mellem afdelinger på Slagelse Sygehus. I den sidste fase skal bussen køre mellem Ølby St. og Sjællands Universitetshospital, Køge. Det sker forventeligt fra sommeren 2019.

"Dette er et vigtigt første skridt mod en ny teknologi. Jeg er stolt over, at Region Sjælland er med i dette samarbejde, som i første omgang skal testes både på SUH Køge, og siden Slagelse Sygehus. Det der bliver spændende er, hvordan vi i fremtiden kan bruge den førerløse teknologi til at udvikle mobiliteten i Region Sjælland," siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, i en pressemeddelelse fra Movia.

I Movia ser man frem til at indhente erfaringer og viden fra forsøget:

"I Movia er vi rigtig glade for, at vi nu begynder at indhente viden om, hvordan førerløs teknologi kan bruges til at give gode transportløsninger til borgerne. Forsøget på Sjællands Universitetshospital, Køge er det første i det strategiske samarbejde, og er et godt skridt på vejen mod ambitionen om at kunne bruge den førerløse teknologi i større skala," siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.

Metroselskabet, der har stor erfaring med førerløs metrodrift og sikkerhed, ser de førerløse busser som en vigtig brik i det overordnede arbejde med at skabe et attraktivt, sammenhængende transportsystem.

"Det er vigtigt, vi har hurtige og gode forbindelser, der binder metro, bus og tog sammen. Busserne kan bringe folk hen til stationerne, så vi på sigt kan tilbyde passagerne en komplet rejse fra dør til dør. Vi er meget optagede af at skabe nye og bedre muligheder for transport og binde hele Sjælland sammen. Derfor ser vi store perspektiver i at udbrede den førerløse teknologi til nye områder," siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Bussens servicehastighed er op til 25 km/t.

Der er 11 siddepladser og 4 ståpladser.

Bussen er eldrevet og kan køre cirka otte timer (100 km) på en fuld opladning.

Den kan "se" 360 grader og reagere på objekter i 60 meters omkreds.

Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden.