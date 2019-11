Flemming Rasmussen glæder sig over at have de perfekte rammer til sin forretning i Brogade. Foto: Martin Rasmussen

Køkkenforretning i Køge går mod strømmen

LørdagsAvisen - 17. november 2019

Køkkenforretninger har typisk brug for mere udstillingsplads end de mindre forretningslokaler i en bymidte kan byde på, men Hanstholm Køkken er gået mod strømmen, for den lille køkkenforretning holder til på bare 140 kvadratmeter i hyggelige rammer i Brogade midt i Køge - og det har indehaver Flemming Rasmussen stor succes med.

"Det vigtigste er, at vi har plads til at vise eksempler fra vores forskellige køkkener, så vi kan inspirere kunderne, og så bruger vi meget tid på at tegne færdige køkkenløsninger for at illustrere, hvordan det nye køkken kan komme til at se ud hjemme hos kunden selv," forklarer han.

"Vi har fået en kanon placering her i Brogade. Vi har mange kunder, der kommer ind og fortæller, at de har gået forbi forretningen mange gange og set på køkkenerne, og nu har de besluttet, hvad de vil have," fortæller Flemming Rasmussen med et smil.

Han åbnede sidste sommer og havde ellers lokaler på hånden i Den Hvide By, men han var ikke i tvivl om, at hans koncept passer bedre til bymidten.

"Vi har et specialt koncept, som gør sig godt i de gamle, stemningsfulde lokaler her i bymidten. Vi ville have svært ved at fylde et stort lokale i Den Hvide By. Det ville også kræve en større bemanding," fortæller Flemming Rasmussen, der bor i Taastrup men har et mangeårigt forhold til Køge, hvor han endda har fået forretningslokaler i den samme bygning, hvor hans far tidligere har drevet forretning.

"Køge er en fantastisk handelsby med en forrygende vækst," fastslår indehaveren, der i løbet af de første 15 måneder har hjulpet mange køgensere til at få opfyldt køkkendrømmene.

"Vi sælger ikke standardkøkkener. Vi sælger snedkerløsninger, og vi kan lave alt, så det er tilpasset kundernes individuelle behov," fortæller Flemming Rasmussen.

Ifølge indehaveren er Hanstholm Køkkens kunder typisk mennesker, der sætter pris på natur, miljø og kvalitet. Producenten bruger i høj grad naturmaterialer, som blandt andet spiller godt sammen med ældre huse, men der sidder også Hanstholm Køkkener i en del af de nye lejligheder på Søndre Havn.