Camilla Winther Kragelund, Impactus, holder oplæg ved inspirationsmøde til nyt netværk i Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Køgevirksomheder skal være skarpe på bæredygtighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køgevirksomheder skal være skarpe på bæredygtighed

LørdagsAvisen - 05. juni 2019 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

netværk Connect Køge starter et nyt miljønetværk op, som har fokus på FN's verdensmål og bæredygtighed. Alle interesserede køgevirksomheder er velkomne. Netværket lægger ud med et inspirationsmøde den 13. juni. Her vil foredragsholder Camilla Winther lægge vejen forbi og sætte spot på FN's 17 verdensmål.

Mange danske virksomheder er allerede i dag frontløbere inden for grøn energi, vand og cirkulær økonomi og bidrager til en mere bæredygtig verden. Der er dog stadig en del virksomheder, der endnu ikke har fået øjnene op for de mange forretningsmuligheder, der er forbundet med verdensmålene, og det skal netværket medvirke til.

Målet med netværket er at give deltagerne inspiration og viden om, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed og verdensmål samtidig med, at der er fokus på driften af virksomheden.

"Vi vil gerne sætte spot på, hvordan driften af en virksomhed og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Vi oplever, at flere virksomheder møder krav fra deres kunder om bæredygtig produktion og socialt ansvar. Bæredygtighed er derfor et emne, som er rigtig vigtig for virksomhederne, og med netværket kan vi være med til at sætte ekstra skub i den positive retning for, at flere virksomheder får inkorporeret nye, grønne løsninger," siger Mette Lerdorf, konsulent hos Connect Køge.

Netværkets forløb

Netværket er åbent for alle virksomheder, som har interesse i bæredygtighed og grøn omstilling. Deltagerne skal sammen finder ud af netværkets form, og starter derfor op med et inspirationsmøde. På den måde får deltagerne et netværk, som matcher deres interesser.

Inspirationsmødet faciliteres af Connect Køge, her vil netværket blive introduceret. Rådgiver Camilla Winther Kragelund fra virksomheden Impactus kommer også forbi og holder et oplæg om FN's 17 Verdensmål, og de mange fordele virksomhederne kan få ud af at bruge verdensmålene som et strategisk sigte. Under mødet kommer deltagerne kommer rundt om emner som, hvordan passer FN's 17 Verdensmål ind i virksomheden? Hvad kan verdensmålene bidrage med? Og hvordan kan de være løftestang for virksomhedens vækst?

Inspirationsmødet finder sted den 13. juni hos Connect Køge på Galoche Allé 15 i Køge fra kl. 15.00 til 17.00.