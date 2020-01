Køgespejderne har fået hjertestarter - til glæde også for Køge Ås? mange andre gæster. Privatfoto.

Køgespejderne har investeret i hjertestarter

LørdagsAvisen - 29. januar 2020 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køgespejderne har de fleste af deres aktiviteter ude på Køge Ås, der jo er skoven tæt på Køge centrum.

Spejderne har længe haft et ønske om en hjertestarter ved deres hytte, både for at hjælpe deres egne medlemmer, men i lige så høj grad for at kunne stille den til rådighed for de mange andre skovgæster.

Nu har de så investeret i en hjertestarter som hænger på bagsiden af deres hytte.

Køgespejdernes gruppeleder Peter Erkmann fortæller, at hjertestarteren er placeret så den er let at se og komme til, for alle skovgæster, og selvom de aldrig håber der bliver brug for den, så giver det en god tryghed at vide at den er tilgængelig.

Køgespejderne vil i løbet af foråret tilbyde alle deres 45 spejderledere, samt andre interesserede fra foreningen, et gratis kursus i at betjene hjertestarteren.

Peter Erkmann fortæller at selvom hjertestarteren er let at betjene, så vil et kursus for alle deres frivillige øge muligheden for et positivt resultat, hvis der en dag skulle blive brug for den.

Også mange af de unge medlemmer af foreningen vil få tilbudt kurset, og på sigt håber Køgespejderne at have 100 uddannede hjertestartere.

Du kan finde Køgespejdernes hjertestarter - og alle andre hjertestartere - på hjertestarter.dk.pm