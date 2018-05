Køgespejderne: Kom og sov ude med spejderne

"Planen er, at vi mødes ude på åsen, hvor det er muligt at slå sit eget telt op, sove i et af vores eller måske sætte en hængekøje op mellem træerne og sove under åben himmel. Eftermiddagen kommer til at byde på forskellige friluftsaktiviteter og masser af hygge. Vi laver fælles aftensmad over bål lørdag og slutter aftenen af med et hyggeligt lejrbål. Søndag morgen vil der være morgenmad", fortæller Signe Hegelund fra Køgespejderne.