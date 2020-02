Køgeskoler udvikler kandidater til "Løvens Hule"

"Børn og unge i Køge Kommunes skoler skal klædes på til fremtiden. Det bliver de, når de bliver udfordret til at tænke innovativt og når de bliver engageret i at finde løsninger. Derfor er jeg så begejstret for Iværksættermessen, der netop sætter disse evner i spil. Jeg bakker op om det komplekse arbejde, lærerne har kastet sig ud i, og jeg ser med glæde på alt det, eleverne lærer af det. Det er godt for hele kommunens fremtid at have unge mennesker, der får de kompetencer," siger Køges borgmester Marie Stærke.

"Vi er super glade for samarbejdet med Køge Handelsskole. Vi oplever, at Innovationsdagen giver 7. klasserne et løft i forhold til deres præsentationer, når de står på Iværksættermessen, som er den store finale. Det har været vigtigt for os, at eleverne får noget med hjem, derfor har vi lavet aftaler med nogle super spændende firmaer, som kommer og holder workshops for eleverne. Fx kan de møde Astra, der har fokus på naturvidenskaber eller VITEC MV, der vil lære eleverne at blokprogrammere. Fælles for alle workshops er, at de kommer og præsenterer det nyeste nye inden for teknologi og innovation i skoleverdenen," siger Christiane Kirkegaard Borup, pædagogisk konsulent i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Projektleder for Iværksættermessen.