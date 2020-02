Køge Handel inviterer til en flot og festlig fastelavn igen i år.

Køges største og sjoveste fastelavnsfest

LørdagsAvisen - 18. februar 2020 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fastelavn er børnenes fest, og i Køge er ingen undtagelse, når Køge Handel og Køge Museum inviterer til Køges største fastelavnsfest. Alle børn og voksne er inviteret med og der kræves ingen tilmelding. Festlighederne starter klokken 11.00, når tøndeslagningen går i gang på Køge Museum og her er det for de 2-5-årige. Klokken 11.30 starter så det store børnekarneval gennem byen, og herefter vil der være tøndeslagning for de lidt større børn i aldersgrupperne 6-8-årige og 9-13-årige i C.F. Petersens Gård ved Torvebyen.

"Sidste år startede vi en ny tradition i Køge - nemlig Køges første fastelavns-børnekarneval. Her syntes vi det var børnene selv der skulle være i centrum, når nu de havde gjort så meget ud af deres flotte kostumer. Og denne tradition fortsætter vi med i år," fortæller Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.

"Sidste år gik vi flere hundrede mennesker sammen, voksne og børn, og i år glæder jeg mig endnu mere til festlighederne i karnevallet, og se hvilke kostumer børnene ankommer i, når børnene bliver centrum for alle de besøgende og handlende i byen. Vi starter kl. 11.30, når de 2-5-årige har slået katten af tønden på Køge Museum. Er man over 5 år, møder man blot op foran Køge Museum kl. 11.30 og går med herfra. Jo flere vi er, jo bedre - og så sørger vi for at der er festlig fastelavnsmusik i front," siger Katja Jensen.

Det forventes at karnevalet vil tage en lille halv time, og slutter nede i C.F. Petersens gård ved Torvebyen, hvor den lidt større aldersgruppe vil gå i gang med at slå katten af tønden. Som et lille ekstra trækplaster vil alle de børn der deltager i børnekarnevalet automatisk være med i konkurrencen om bedst udklædte.

Mens der buldrer og brages på fastelavnstønderne, vil der blive underholdt med musik og herefter ca. kl. 13.00, når sidste bræt er slået ned, vil der være præmier til alle kattekonger- og dronninger. Og endnu vigtigere er, at ingen børn går tomhændet hjem. Igen i år sørger Kvickly Køge nemlig for, at alle udklædte børn får en gratis fastelavnsbolle i tidsrummet klokken 12.00-13.00 i C.F. Petersens gaard.

Fakta

Kl. 11.00 tøndeslagning for de 2-5-årige på Køge Museum

Kl. 11.30 børnekarneval gennem byen med musik i front

Kl. 12.00 tøndeslagning for de 6-13-årige i C.F. Petersens Gaard

Kl. 12.00 gratis fastelavnsboller fra Kvickly i Køge til alle udklædte børn

Kl. 13.00 Kåring af kattedronninger og konger samt bedste udklædte

Fastelavn er arrangereret af Køge Museum, Kvickly og Køge Handel