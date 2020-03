Køge Kommunes sportsklubber og -foreninger kan score nogle gode kroner til nyt sportsudstyr.

Send til din ven. X Artiklen: Køges sportsklubber kan score penge til sportsudstyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køges sportsklubber kan score penge til sportsudstyr

LørdagsAvisen - 16. marts 2020 kl. 11:37 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når faklen tændes ved De Olympiske Lege i Tokyo den 24. juli, er det med Coca-Cola som sponsor for begivenheden. I den anledning hylder Coca-Cola de danske sportsklubber og den lokale klubånd.

Frem til mandag den 23. marts kan Køge Kommunes sportsklubber tilmelde sig den store Coca-Cola OL-konkurrence.

Bliver klubben udvalgt, har den mulighed for at vinde op til 10.000 kr. til sportsudstyr fra Sportmaster ved at indsamle skruelåg.

Foreninger inden for alle sportsgrene kan deltage, så det er bare om at få tilmeldt sig, hvis man har brug for nyt sportsudstyr.

"Coca-Cola er igen i år sponsor for OL, da vi gerne vil fremme udviklingen af sport for både sportsudøvere og tilskuere. I Coca-Cola Danmark har vi et stort ønske om at støtte dansk idræt og det lokale foreningsliv - også her i Køge. Vi ved, at mange sportsklubber har brug for penge til sportsudstyr. Derfor giver vi nu alle typer klubber her i regionen mulighed for at få op til 10.000 kr. til nyt sportsudstyr. Det kan være nye bolde, drikkedunke eller sportstrøjer, eller hvad man nu lige har brug for. Vi håber, at det kan være med til at skabe endnu større glæde hos klubmedlemmerne", fortæller Philip Wedgwood, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

Hver klub kan få op til 10.000 kr. afhængig af, hvor mange skruelåg det lykkes at indsamle.

Så det handler om at mobilisere alle i klubben, men også forældre, bedsteforældre og fans kan være med til indsamlingen.

"Vi håber, at rigtig mange sportsklubber vil deltage, og at alle vil hjælpe deres lokale klub med at indsamle skruelåg. Så uanset om man er aktiv sportsudøver, om ens børnebørn træner i en klub, eller man bare gerne vil støtte det lokale foreningsliv, er man meget velkommen til at hjælpe med at samle skruelåg sammen og støtte sin lokale sportsklub", siger Philip Wedgwood.

Sportsklubber kan som nævnt tilmelde sig på www.coke.dk frem til mandag den 23. marts. Her registrerer man sin klub via Holdsport, der er samarbejdspartner for Coca-Cola. Hvis klubben i forvejen er medlem af Holdsport, logger man bare ind. Er klubben ikke medlem, er det gratis at oprette en profil og deltage.

I slutningen af marts offentliggøres navnene på de sjællandske klubber, der er udvalgt til at deltage. Klubberne får herefter leveret en indsamlingsstation, som de kan indsamle skruelåg i, i perioden 1. april - 31. maj.

Sportsklubber skal være registreret i Centralt ForeningsRegister for at deltage i konkurrencen.

Skruelåg skal være fra flasker af mærkerne Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Ramlösa eller Kildevæld - light-versioner og diverse smagsvarianter af disse mærker tæller med.

Pengepræmien kan udelukkende bruges på sportsudstyr i Sportmaster og uddeles til klubberne i juni 2020. pm