Køges pædagoger gør klar til at hjælpe i hjemmeplejen og på plejecentre

Oplæringen starter så snart det er praktisk muligt, og vil bestå af en teoretisk del, der blandt andet handler om hygiejne. Herefter kommer medarbejderne i en form for mesterlære, hvor de følges med uddannet personale rundt i hjemmeplejen og på plejecentre. Denne model er allerede gennemført med godt 35 ergo- og fysioterapeuter. De opgaver, som skal løses, vil primært være at yde hjælp til raske borgere, der har brug for hjælp til for eksempel spisning, vask og påklædning.

"I Køge Kommune løfter vi i flok. Det er med til at gøre os stærke, og det er med til at skabe en arbejdsplads, hvor sammenholdet og fællesskaberne er en hel unik del af det at gå på arbejde. At 20 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter nu har meldt sig til at være klar til at løse helt nye opgaver på velfærdsområdet, er et eksempel på det engagement, jeg oplever i hele kommunen. For borgerne betyder det en enorm tryghed at vide, at der er mennesker klar til at hjælpe, når man får brug for det," siger borgmester Marie Stærke.