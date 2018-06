?Vi bruger bl.a. træningspassene her før ferien til at forberede os på det fysiske pres vi vil blive sat under i 1. Division?, siger cheftræner Robert Gertsen. Arkivfoto: jcj.

Køges oprykkere forbereder sig til livet i 1. division

"Vi må forberede os på, at vi vil blive udfordret en hel del fysisk i forhold til i 2. Division. Og så bruger vi tid på at forbedre os til 1:1 situationerne. Vi skal have løftet os på forskellige områder rent håndboldmæssigt til de nye udfordringer der venter i 1. Division", fortæller cheftræner Robert Gertsen, der sender spillerne på en velfortjent sommerferie fra den 22. juni.

"Jeg kan ikke umiddelbart svare på det. Jeg vil derimod sige det på den måde, at vi hver dag skal være bedre end vi var dagen før. Næste sæson gælder det om - igen - at forbedre os hele tiden. Vi kommer fra en sæson hvor vi vandt 2. Division suverænt med 11 points ned til nummer to. Vi må se hvor det hele kan bære os hen. Vi er amatører og kommer ud i kampe mod professionelle håndboldklubber. Men det bliver spændende - rigtigt spændende og jeg er ikke bange for, at holdet falder igennem. Bare vi forstår at forbedre os og lære af hver eneste kamp vi spiller".