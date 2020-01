Karsten Specht. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Køges mest tålmodige IT-mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køges mest tålmodige IT-mand

LørdagsAvisen - 31. januar 2020 kl. 15:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg havde længe haft den mening, at når jeg en dag blev pensioneret, ville jeg ikke bare sidde og trille tommelfingre. Jeg ville gerne være frivillig og tilbyde mine kompetencer i et frivilligt arbejde".

Siger Karsten Specht, der nu gennem fem år har arbejdet frivilligt på Køge Bibliotek og hjulpet borgere med deres computere, telefoner og digitale selvbetjeningsløsninger på bibliotekets IT-café. Og han har gennem årene hjulpet mange køgensere med at få svar på deres digitale spørgsmål.

Karsten Specht er født og opvokset på Amager, hvor han efter folkeskolen blev uddannet som maskinarbejder på B&W Maskinfabrik på Christianshavn i København. Det var efter at han have afsluttet folkeskolen med Teknisk Forberedelses eksamen.

"Men samme dag, som jeg fik mit svendebrev efter vel overstået svendeprøve, startede jeg med at læse til produktionsingeniør på Københavns Teknikum. I det sidste år af mit studie startede Københavns Teknikum for første gang undervisning i EDB, og her blev min interesse for IT vakt. Et halvt år før den afsluttende eksamen på Københavns Teknikum så jeg en annonce fra IBM, som søgte systemkonsulenter. Jeg søgte og fik jobbet, så jeg startede i IBM tre dage efter min afsluttende eksamen i afdelingen for Handel og Industri", fortæller Karsten Specht, der arbejdede i IBM i 40 år inden han på selve jubilæumsdagen gik på pension.

"Jeg har gennem mine 40 år i IBM serviceret IBM's kunder i brugen af de større computere, primært indenfor logistik. Således kunne jeg bruge min uddannelse til at rådgive kunderne i, hvordan man kunne anvende en computer til produktionsstyring, herunder materialestyring, lagerstyring, kapacitetsstyring, indkøbsstyring, salgsstyring og andre logistik områder. Men undervejs, har jeg prøvet at arbejde med avanceret tekstbehandling, robotter, Unix-systemer, ledelse og meget andet. De sidste år af min karriere var jeg en del af at større team som leverede IT-services til en af landets større banker", fortæller Karsten Specht, der kort efter at han og hustruen Marianne var blevet gift boede i Tåstrup i nogle år for derefter at flytte til Solrød, hvor hun arbejdede.

"Men når vi skulle i byen eller ud at handle, var det altid Køge vi søgte til, og for 14 år siden, da vore to sønner var fløjet fra reden, valgte vi at sælge vores hus i Solrød og flytte til Køge - til Sct. Gertrudsstræde, hvor vi nyder livet. Køge er jo fantastisk - den har alt hvad hjertet kan begære", fastslår Karsten Specht.

Da Karsten Specht blev pensioneret så han at Køge Bibliotek holdt kurser i brug af Internettet. Han meldte sig af nysgerrighed til et af kurserne for at se, hvad der blev undervist i. Det var bibliotekarerne, der afholdt kurset, men der var en frivillig til stede også. Jeg spurgte så, om der var brug for flere frivillige. Jeg blev henvist til rette vedkommende på biblioteket, og inden længe var jeg i gang som frivillig i bibliotekets IT-cafe, og samtidig hjalp jeg til på de kurser biblioteket afholdt brug af internettet og kurser i digital post i den periode, hvor Digital Postkasse blev indført for alle borgere. Jeg var den teknisk kyndige på disse kurser, så hvis der kom spørgsmål af teknisk karakter, som bibliotekarerne ikke havde kompetencer til at svare på, kunne jeg træde til og supplere", fortæller han som et supplement til sit engagement i Køge Biblioteks IT-café.

Udover de frivillige timer på Køge Bibliotek hjælper han også den ene af sønnerne med bogholderiet i hans enkeltmands virksomhed. Og så nyder vi vores fire børnebørn som er i alderen fra 2-9 år. Vi er så heldige at begge vore sønner bor i Køge med deres familier - så vi er altid tæt på hinanden, og det er på alle områder rigtigt godt", siger Karsten Specht, der også har dyrket badminton og cyklet med en kammerat. I dag bliver det til lidt gymnastik og en tur i det lokale fitness center - ligesom han og hustruen elsker at gå en rask tur i de skønne natur der omkranser Køge.

"Vi har en tommelfingerregel om, at vi så meget det lader sig gøre skal have én daglig spadseretur. Man skal jo holde sig ved lige", siger Karsten Specht med et smil.

Rejser bliver det også til. Der er ikke noget specielt favorit rejsemål.

"Vi vil gerne besøge forskellige steder i Europa, men der har også været ture til USA og Sydafrika på programmet", fortæller han.

"Jeg har altid følt mig privilegeret, idet det danske samfund i efterkrigsårene tilbød lige vilkår for alle. Det betød så også, at familier fra små kår også fik en chance for en god uddannelse, og som konsekvens heraf også et udmærket liv. Det er derfor helt naturligt for mig, at give noget tilbage til samfundet, nu da jeg er pensioneret. Det kan jeg så gøre med den hjælp jeg kan tilbyde til mine medborgere som frivillig i Køge Biblioteks IT-cafe", slutter Karsten Specht.