Køges julemand: Mød manden bag skægget

Fredag den 1. december startede så for alvor den travle periode. Første opgave på dagen var at få tændt juletræet på Køge Marina kl. 15.00. Derefter gik turen ind til Køge by, hvor julemanden i hestevogn, ledsaget af Nisseorkesteret, spredte julehygge i byens gader, inden han kl. 17.00, højt hævet over folkemængden på Køge Torv, tændte lysene i det store juletræ. Nede på jorden igen gik han rundt og fik en julesnak snak med byens børn, der fik en karamel eller to ud af mødet med den rare julemand.

"Jamen, selv om julen er en travl tid - det er den jo for alle - så er det også en fantastisk tid, fyldt med mange dejlige oplevelser. Det er fantastisk når man møder børnene og ser deres store øjne. "Nøøøøjjj - der er julemanden jo". Langt de fleste børn tager mødet med den skæggede mand i det røde outfit med jubel, smil og en god snak om ønskesedler og julegaver. Jeg møder også nogen der er bange for at møde julemanden. Men så får de selv lov at tage flødekaramellerne i julemandens hånd, og så bliver nervøsiteten/angsten forholdsvis hurtigt. Nogle gange giver jeg flødekaramellerne til forældrene, og så plejer det som regel også at give styr på tingene, og man får et dejligt store smil", siger Bo Hansen, der skynder sig at tilføje, at det ikke kun er børnene, der kan være heldige at få flødekarameller, når de møder julemanden.