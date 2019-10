Kyndelmissen i Køge bliver også fejret i 2020 men det bliver i en lidt nedskaleret form i forhold til normalt for den 25-årige tradition.

Køges Kyndelmisse er reddet i 2020

LørdagsAvisen - 22. oktober 2019 kl. 12:05 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver også holdt Kyndelmisse i Køge i 2020. Sådan lyder meldingen fra byrådets kulturudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) efter et konstruktivt møde for alle interesserede parter på rådhuset mandag aften.

"Jeg har svært ved at acceptere præmissen om, at vi er nødt til at lade en kær gammel tradition falde til jorden," lød det fra kulturudvalgsformanden i invitationen til mødet. Kyndelmissen markerede 25 års jubilæum i Køge i år, og tiltrækker hvert år omkring 1500-2000 mennesker. Og nu ser traditionen altså ud til at kunne videreføres trods den seneste tids diskussion om, hvor tovholderrollen for det store arrangement skal ligge.

"Vi havde et rigtig konstruktivt møde, og det ser positivt ud for gennemførelsen af Kyndelmissen i 2020, selv om det bliver i en lidt afpillet udgave," siger Anders Ladegaard Bork oven på mødet, hvor 20 deltagere mødte frem for at være med til at finde en farbar vej frem for Kyndelmissen næste år.

Arrangementet hang ellers i en tynd tråd, efter organisationen Coonect Køge afviste at overtage tovholderrollen for arrangementet. Det var ellers byrådets intention i forbindelse med sidste års budgetforlig.

"Det ligger ikke i Connect Køges opgaveportefølje at arbejde med Kyndelmissen, som det ser ud lige nu. Det er ikke noget, vi er blevet præsenteret for af kommunen, og det står ikke i den driftsaftale, vi har indgået med kommunen," sagde direktør i Connect Køge, Allan Munch, til Dagbladet Køge.

Med de seneste ugers forløb i tankerne er optakten til Kyndelmissen 2020 også blevet en anledning til at mærke efter, hvad traditionen betyder i Køge, og hvor værdsat den er.

"Formålet mandag aften var at finde ud af, om der stadig er stemning for det? Er folk stadig friske på at holde Kyndelmisse? Jeg vil ikke lægge et arrangement ned uden at vide, om det er noget, vi kan finde en løsning på," sagde Anders Ladegaard Bork, som altså både til mødet og ved flere andre tilkendegivelser er blevet bekræftet i, at der stadig er bred interesse for at holde Kyndelmisse i Køge.

Nu er Kyndelmissen reddet i en form for nødudgave i 2020, og det vil også kunne mærkes af publikum, mener Anders Ladegaard Bork. Udsigten lige nu er blandt andet, at der vil være færre arrangementer end normalt. Der vil ikke være et trykt program, og så må man nok også undvære den traditionelle åbningsceremoni.

Og hvad så med den omdiskuterede tovholderrolle?

"Der har jeg bolden indtil videre," siger Anders Ladegaard Bork, der dog ikke lægger skjul på, at der på længere sigt skal findes en anden og langtidsholdbar placering af det koordinerende ansvar for det traditionsrige arrangement i Køge.