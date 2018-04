Køge til tops ved landsindsamling

Vejret var fantastisk til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling søndag, og humøret hos indsamlerne i Køge Kommune var lige så højt, for de blev mødt med stor interesse for at støtte det gode formål. I alt kom der 396.800 kroner i kassen, og det er et resultat, der vækker glæde og stolthed i organisationens lokalafdeling.

"Vi stod også uden for banken i to pavilloner, hvor indsamlerne kunne komme og få sig en sodavand og en snak om, hvordan deres tur var gået. Her hang også alle de vimpler, som indsamlerne havde på, hvor de hver især havde skrevet et udsagn, som betød noget for dem. Vi siger af hjertet tak til alle som gjorde det gode resultat muligt," fortsætter hun.