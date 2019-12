Bibliotekschef Jytte Dahl. Foto: LEAH KRISTENSEN

Køgenserne får et selvbetjent bibliotek

LørdagsAvisen - 24. december 2019 kl. 10:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 2. januar udvides åbningstiderne på Køge Bibliotek når biblioteksbrugerne får adgang til biblioteket alle ugens syv dage. Med lånerkort/sundhedskort og en pinkode kan man lukke sig ind på biblioteket udenfor den betjente åbningstid og benytte de mange faciliteter, det trådløse netværk, pc'er m.v. såvel som man kan låne og aflevere bøger, film og musik.

"Vi har rigtig gode erfaringer med det selvbetjente bibliotekstilbud i Borup og Herfølge. Vi oplever at flere bruger biblioteket oftere og at folk passer på biblioteket i fællesskab. Derfor ser vi også frem til at give køgenserne samme muligheder," fortæller bibliotekschef Jytte Dahl.

Køge Biblioteks selvbetjente åbningstider er søndag til torsdag klokken 7-22 samt fredag og lørdag klokken 7-17. Fra nytår er den betjente åbningstid mandag til fredag klokken 10-17 og lørdag klokken 10-13.

"Her vil vi forsat tilbyde biblioteksfaglig betjening, inspirere til læselyst og hjælpe den enkelte med at finde de rette materialer og informationer," lyder det fra Jytte Dahl.

Alle biblioteksbrugere over 15 år kan komme ind på biblioteket ved at scanne sit lånerkort/sundhedskort og taste sin pinkode ved hovedindgangen. Børn under 15 år er velkomne ifølge med deres forældre. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket.

"Alle er velkomne til at komme i den betjente åbningstid og få demonstreret den automatiske adgangskontrol og vores selvbetjeningsautomater," fortæller Jytte Dahl, der oplyser, at biblioteket er videoovervåget for at skabe tryghed og for at have mulighed for opfølgning ved eventuelt misbrug eller hærværk af faciliteterne.

Køge Bibliotek tilbyder allerede en lang række arrangementer for børn og voksne, og med de selvbetjente åbningstider bliver det også lettere for bibliotekets brugere at benytte bibliotekets rum til at skabe aktiviteter for og sammen med andre, f.eks. studiekredse, workshops og foredrag.

"Jeg glæder mig til at se, hvordan køgenserne vil tage deres bibliotek til sig som et samlingssted for viden og kultur. Det kan være som ramme for nærvær og fordybelse sammen med sine børn på en regnvåd søndag, eller som forlængelse af dagligstuen med morgenkaffe og dugfriske aviser en onsdag morgen," lyder det fra bibliotekschefen.