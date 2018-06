Eddy Nielsen. Arkivfoto.

Køgekok på humanitær opgave til Myanmar

LørdagsAvisen - 01. juni 2018

I næste uge sætter Eddy Nielsen, tidligere indehaver af Den Hvide Kok i Ølsemagle sig til rette i et fly med Yangon - tidligere Rangoon - i Myanmar med ankomst fredag den 8. juni.

Her skal Eddy Nielsen, der er udnævnt til Ambassadør for Worlds Chefs Without Borders - WCWB - for Danmark, sammen med 61 andre kokke fra 23 lande stå for madlavning til lokale borgere frem til den 12. juni.

"Alle deltagende kokke har inden ankomsten til Yangon via deres lokale forening, indbetalt 1.000 Euro - her i Danmark er indbetalingen sket via Køkkenchefernes Forening Danmark. Arrangementet starter op med en Fonds Raising gallamiddag den 9. juni for 300 gæster, der også hver især har indbetalt et anseeligt beløb, som også indgår i det samlede beløb, som skal gå til mad til den udsatte lokalbefolkning, der har været så meget igennem i mange år - senest med cyklonen i 2008 som ødelagde store dele af landet og kostede over 15.000 mennesker livet", fortæller Eddy Nielsen til LørdagsAvisen.

Eddy Nielsen og hans kolleger skal de efterfølgende dage ud på floderne og rundt til landsbyerne og dele mad rundt - i alt 12.000 frokostanretninger og 8.000 madpakker.

"Vi var i Sydafrika for nogle år siden. Vi fik da samlet penge ind så der er 10.000 børn der får et varmt måltid mad hver dag i 9 år. Det er fantastisk at være med til, og jeg glæder mig rigtigt meget til igen at udføre dette humanitære arbejde i selskab med en masse dejlige kolleger fra hele verden. Der er flere der også var med i Sydafrika - det bliver morsomt at gense dem", siger Eddy Nielsen, der starter sin hjemrejse fra Myanmar den 13. juni.

Hvis man ønsker at støtte børnene i Myanmar efter cyklonen kan det gøres via mobilpay 82740 og bank 9886 0000325921. Alt går ubeskåret til WCWB.