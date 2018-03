Køgeforfatter er klar til at skræmme læserne

I bogen følger man den 16-årige hovedperson, Evyn, der oplever mystiske ting, da hun flytter ind i et hus i en lille by. "Efter flere mystiske hændelser og skræmmende drømme, får Evyn hjælp til at kontakte den åndelige verden - og det varer ikke længe, før hun hører et råb om hjælp," lyder det blandt andet om handlingen i historien, hvor der også er et gennemgående kærlighedstema - men i mindre grad end det var tilfældet i hendes trilogi.