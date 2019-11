Alle kan være med i lokal markering af 30-året for Berlinmurens fald. Foto: Koegebib

Køgeevent markerer 30-året for Berlinmurens fald

LørdagsAvisen - 06. november 2019 kl. 16:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

9. november 1989 lod de østtyske grænsevagter Berlinmuren åbne og folk strømmede over grænsen. Hele verden holdt vejret og så til i spænding. Hvordan ville det gå? Nu stiller tre lokale kulturinstitutioner skarpt på livet under østblokken med flere arrangementer. Der er programpunkter både fredag 8. november og lørdag 9. november med rige muligheder for at taget med tidsmaskinen tilbage til 1989.

Fredag er der mulighed for at komme gratis i biografen og se filmen "Barbara" (2012). Filmen introduceres af bibliotekar Jørgen Schaarup Hansen. Efterfølgende er der oplæg og debat ved forskningschef Andreas Marklund fra Enigma Museum. Andreas er ekspert i den overvågning der fandt sted i de totalitære regimer bag Berlinmuren. Han giver et indblik i et samfund, hvor mistænksomhed var overalt og systematisk overvågning var normaltilstanden. Det foregår i Køge Biograf fredag 8. november klokken 10. Efter filmen er der smagsprøver på DDR-mad på Kulturtorvet ude foran biografen ved Beredskabsforbundet i Køge.

På Køge Bibliotek udstiller 7b fra Hastrupskolen deres egen fortolkning af murens fald under temaet "1989 - Set med unge øjne". Udstillingen åbnes fredag klokken 15 med en reception på biblioteket, hvor alle er velkomne til at komme forbi. Udstillingen kan efterfølgende ses på biblioteket frem til 22. november.

Flugten fra Østtyskland

Lørdag bydes også på et stort program, hvor der også er gratis adgang. Her vises den biografaktuelle storfilm "Flugten fra Østtyskland". Filmen baserer sig på en sand historie om to østtyske familier, der er i 1979 planlagde at flygte i en hjemmelavet luftballon og nå friheden i vesten. Planen var vovet og livsfarlig. Da det hemmelige politi Stasi kom på sporet af familierne, blev flugten også en kamp mod uret. Filmen er blevet set af mere end en million biografgængere i Tyskland. Filmen introduceres af arkivleder Lene Renault og vises klokken 11.

Fra klokken 12 vil der være mulighed for at se nogle af de tidstypiske køretøjer fra østblokken. Der kommer et par Trabanter og en russisk Lada forbi med deres stolte ejere. Der er en lille gruppe af entusiaster i Danmark, som holder af de små biler fra østblokken.

Efter filmen bydes der fra klokken 13 på smagsprøver på DDR-mad på Kulturtorvet, ude foran biografen. Her serverer beredskabsforbundet i Køge smagsprøver på østtysk mad.

Kunst og kultur i DDR

Endelig er der foredrag med forfatter, kritiker og oversætter Jakob Levinsen. Under overskriften "Staten ser dig" fortæller Jakob Levinsen om kulturlivet bag Berlinmuren. Kulturlivet i Østtyskland og de øvrige lande omkring DDR så udefra ud til at have strålende kår. Lige fra sin grundlæggelse i 1949 investerede den nye østtyske stat massivt i kulturinstitutioner, ensembler, festivaler og kunstnere inden for alle mulige genrer og stilarter, og store udenlandske kunstnere med sympati for landet som Martin Andersen Nexø emigrerede ligefrem dertil. Sandheden var imidlertid nok så meget topstyret ideologisk ensretning, afgrænsning fra omverdenen, massiv overvågning ud i alle detaljer, regulær stikkervirksomhed fra angivere i hundredtusindvis samt yderst begrænsede muligheder for at skabe kunst i nævneværdigt omfang uden for de statslige og ideologiske rammer. Hvad kunne de kommunistiske kommissærer ikke have fået ud af Facebook, Amazon, Spotify og E-reolen?

Foredraget finder sted i det tomme butikslokale i Rådhusstræde 1B (nær Kulturtorvet) fra klokken 14.

Alle arrangementer er gratis, men kræver en billet. Du sikrer dig billetter ved at gå ind på Køge Bibliotekernes hjemmeside www.koegebib.dk.